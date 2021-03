El full de ruta museístic

Els museus han tornat recentment a la taula de debat per la proposta de fer un nou Museu del Tèxtil al Vapor Pissit. Aprofitant el diàleg de ciutat que ha generat aquest nou concepte, hem volgut donar un cop d’ull al patrimoni museístic de la ciutat.

Tal com expliquem a les pàgines 4 i 5, els equipaments municipals han patit un retrocés en els últims anys. Entre els problemes que s’apunten, falta climatització, senyalització exterior i també –i molt important– visites. A banda, hi ha una altra qüestió de fons: fa temps que els museus no han tingut prou inversió econòmica per fer-hi front, tal com reconeix el mateix regidor de Cultura, Carles de la Rosa. El problema no és exclusiu d’ara, perquè fa temps que s’arrossega.

I malgrat que la diagnosi no és gaire engrescadora, és bo que hi hagi inquietuds de l’àrea de Cultura, que es mostri voluntat de voler transformar la situació i reconduir-la en un context advers com l’actual. Hi ha feina per fer en tots els sentits i som conscients que abordar aquest repte necessitarà temps i també trobar el finançament necessari. La Capital de la Cultura Catalana 2024 pot ser una bona excusa –i una bona oportunitat– per presentar una oferta museística renovada i atractiva accessible a tota la ciutat i als visitants de fora.

