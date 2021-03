L’alberg temporal del Molí de Sant Oleguer tanca després de l’Operació Fred

L’alberg temporal del Molí de Sant Oleguer, un dispositiu per acollir persones sense llar, tanca el 31 de març. Activat per l’Ajuntament i gestionat per la Creu Roja, es va habilitar a principis de desembre coincidint amb l’Operació Fred i el confinament nocturn. Té capacitat per cobrir les necessitats d’una trentena de persones.

L’equipament ha estat funcionant des de les 17 h fins a les 9 h, complementat amb els dos espais d’acollida diürns de Càritas i Creu Roja.

Des de l’Ajuntament no volen fer declaracions sobre el tancament de l’alberg temporal fins que no es produeixi, tot i que està previst per aquest dimecres. Ara bé, el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, apuntava fa dos mesos en una entrevista en aquest diari que, per al Govern municipal, l’equipament és “un dispositiu d’emergència, no una solució estructural” i que el seu “cost és inassumible de forma permanent”. Sumat a l’espai d’acollida posat en marxa durant el confinament, en un mes el cost de l’alberg temporal superava els 400.000 euros.

D’altra banda, la Crida s’oposa al tancament “fins que no s’ofereixin alternatives estables” i “encara menys” mentre perduri el toc de queda.

Sabadell té comptabilitzades més de 130 persones a la taula de sensellarisme, de les quals una trentena pernocten habitualment al carrer.

