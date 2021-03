L’avantguarda és mèdica i científica

La pandèmia ens ha servit per recordar la importància del personal sanitari, i molt especialment la tasca fonamental de les infermeres. Els hospitals en busquen cada cop més (i també més persones volen dedicar-s’hi). Sense anar més lluny, en el present curs –el primer després de l’esclat de la Covid–, hi va haver 4.900 sol·licituds per accedir al grau a la UAB, quan només hi havia 540 places.

La demanda d’Infermeria ja és més alta que la de Medicina a les universitats, fet que indica que alguna cosa està canviant. Conscient de la situació, la Generalitat ha decidit ampliar les places d’Infermeria a partir del curs 2022-2023, davant l’alta demanda i la manca de professionals als centres sanitaris. I Sabadell hi tindrà molt a veure, perquè acollirà els estudis a la Unitat Docent del Parc Taulí, on ja s’imparteix Medicina.

L’ampliació de l’oferta universitària i formativa posa les bases per reorientar el model econòmic i laboral de la ciutat. Si utilitzem bé aquest i altres actius, podem situar Sabadell com a referència en els sectors mèdic, tecnològic i científic, entre d’altres. Infermeres, el vostre talent ens pot situar a l’avantguarda dels nostres dies. Gràcies per ser-hi.

