A judici els encausats per la violació múltiple de Sabadell

Els quatre encausats per la violació múltiple de Can Feu, la nit del 2 al 3 de febrer del 2019, aniran a judici la setmana vinent, a l'Audiència Provincial de Barcelona. Dos anys després dels fets, el 6 i 7 d'abril, hi ha programada la vista oral, en què la Fiscalia els demanarà 13 anys de presó per una agressió sexual amb penetració a una noia de 18 anys. Ho ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un dels encausats, però, està desaparegut des de fa dos anys.

La Fiscalia assenyala que el principal acusat va agafar pel coll la víctima i la va agredir sexualment, a la sortida d'un local d'oci del Centre. Després, la va obligar a anar fins a una nau abandonada de la carretera de Terrassa, al barri de Can Feu, una antiga oficina bancària. Allà, indica el fiscal, va ser agredida sexualment amb penetració.

Una parella, que es va trobar la víctima després que fugís de la nau de la carretera de Terrassa, va acompanyar-la a posar una denúncia a la Policia Municipal. Aquella nit, es van detenir una desena d'homes en una nau abandonada pròxima al lloc dels fets.

Un home fugit, sis homes exculpats

El fugit per la violació i en parador desconegut des de fa més de dos anys, Khalid Oukhlifa, seria el principal implicat en la causa: hauria realitzat dues agressions a la noia en l’establiment ocupat. Un quart individu, J. B., no hauria executat l’agressió però hauria contribuït perquè la realitzessin els altres joves.

Sobre Oukhlifa, pesa una ordre internacional de detenció i els Mossos d’Esquadra creuen que podria haver fugit a l’estranger.

D'altra banda, el titular del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell, Marcos Melendi, va exculpar sis dels detinguts d'aquella nit, davant de la falta d’evidències per encausar-los. El jutge va considerar que no hi ha proves concloents per entendre que van tenir una participació activa en l’agressió sexual. De fet, quatre d’ells ni tan sols van poder ser en el lloc dels fets perquè van ser detinguts en una altra nau abandonada, situada al carrer dels Germans Farguell, en el mateix del barri de Can Feu. Es van aixecar així les mesures cautelars sobre els sis homes, després que no s’hagin trobat indicis de criminalitat.

Publicitat