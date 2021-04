Edgar Gual: L’inquietud per mantenir 60 anys d’oci a Sabadell

L’Edgar Gual, als seus 41 anys, sembla una d’aquelles persones que n’han viscut més de 100. Músic de vocació, no ha parat des que va començar a seure davant una bateria amb 12 anys. Amb 18, mentre feia pràctiques al Canal 50, ja tocava a diferents espais de la ciutat, com La Faràndula, el Teatre Principal i alguns centres cívics. “La meva primera feina com a músic me la va oferir l’actual regidor de Cultura, fent de baixista al Ferran Casablancas” recorda assegut a una de les taules del seu pub irlandès.

Amb el temps va conèixer la cultura índia, arribant a anar al país 14 vegades, “vaig fer-me professor de ioga i pilates i vaig aprendre a tocar el sitar”. Això el va empènyer, juntament amb la seva exparella, a muntar el centre de ioga Asana i el primer restaurant Vindaloo que va veure Sabadell: “tenia uns 25 anys i no havia treballat mai a l’hostaleria”. Aficionat a la fantasia, també va participar durant moltes ocasions en el mercat medieval de la ciutat, primer com a actor i músic, i més tard com a empresari.

Fins que “em vaig cremar i vaig renunciar a tot: el centre Asana, el Vindaloo, la casa i el cotxe” explica, tot dient que es va quedar al carrer i sense res. A això van seguir altres negocis, com l’hamburgueseria Let’s Rock al carrer de Sant Cugat, i un restaurant a Cadaqués que no va acabar bé amb els propietaris: “aquest és el meu cinquè comerç, i puc dir orgullosament que tots els negocis que he obert m’han funcionat”.

Però el seu destí semblava lligat al Wild Geese: “els meus pares es van conèixer aquí, quan era el Crom, i jo vaig conèixer la meva segona exparella en aquest local”. Durant dos anys, Gual va revitalitzar “l’únic pub oficial Guinness del Vallès”, amb decoració portada directament des d’Irlanda i música en directe, que ha servit com a trampolí per molts grups sabadellencs i com “una àgora on la gent es trobava” i es feien moltes activitats.

Amb la Covid tot s’ha parat i un problema burocràtic li impedeix posar la terrassa que necessita. Per això “demano l’ajuda que van prometre des de l’Ajuntament a l’hostaleria” per la pandèmia per evitar tancar “un local amb 60 anys d’història, mític a Sabadell”.

