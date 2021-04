La cantant sabadellenca Mar Fayos guanya un premi internacional d'activisme social

La cantant i compositora sabadellenca Mar Fayos ha guanyat un premi internacional d'activisme social d'alt prestigi. Es tracta de l'IBM Call for Code Global Challenge 2021, organitzat per la Howard University, CGU University, United Nations for Human Rights i The Linux Foundation. La compositora va presentar un projecte per millorar el rendiment dels cultius en àrees rurals remotes mitjançant l'ús de la tecnologia existent de drons.

Fayos és més coneguda per la seva música, però fa 14 anys que treballa com a activista social. Guanyar aquest premi internacional és per ella un "honor immens" i un fet "molt noticiable". Tanmateix, Fayos vol anar més enllà i té previst crear una organització sense ànim de lucre juntament amb el seu soci i desenvolupadors tecnològics. La cantant sabadellenca no només vol ser coneguda per la seva música, sinó que també vol fer un servei a la societat.

En el següent link podreu veure la proposta amb la qual Fayos es va emportar el premi: https://www.powtoon.com/c/d4xXc9GPr16/2/m

