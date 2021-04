El principal acusat de la 'manada' de Sabadell: "Ella es va abalançar sobre meu i vam tenir sexe"

Vist per sentència. El judici per la violació de la manada de Sabadell ha culminat aquest dimecres amb les declaracions dels principals acusats a l'Audiència de Barcelona. Mohamed Alibos, un dels presumptes autors materials, ha eludit tota responsabilitat i ha assegurat davant del tribunal que la víctima –una jove sabadellenca de 18 anys– va mantenir relacions sexuals consentides a la sucursal ocupada. "Es va abalançar sobre mi i vam tenir sexe", ha assegurat contradient la versió de la víctima, que ahir va relatar un clima d'intimidació i por abans, durant i després de l'agressió.

Alibos ha explicat que la nit del 3 de febrer de 2019, quan es va produir la violació múltiple, va preferir quedar-se a l'immoble ocupat situat a la carretera de Terrassa, on es va fer una festa amb unes deu persones, enlloc de sortir. Segons ha explicat, cap a les 6 del matí, la víctima de la violació va arribar a la nau pel seu propi peu acompanyada d'un noi marroquí "que havia vist algun cop" però que no sap identificar. L'acusat ha assegurat "per Déu" que la noia s'estava "abraçant" amb aquell individu.

L'ADN de Mohamed Alibos va ser trobat en el cos de la víctima en la inspecció mèdic-forense posterior. Davant l'evidència, ha optat per explicar una versió alternativa al calvari descrit per la víctima en seu judicial. Segons Alibos, no hi va haver coacció ni agressió sexual, sinó una relació sexual permesa. "Va dir que volia parlar amb mi, vam entrar a l'habitació i ens vam posar a xerrar. Es va abalançar sobre meu i vam tenir relacions sexuals", ha assegurat qui es considera el principal autor material dels fets.

Les càmeres constaten l'assetjament previ

En la segona jornada de judici, personal dels Mossos han explicat els detalls de la investigació de la violació, que ha permès reconstruir la seqüència dels fets. La declaració dels agents, especialment de la mosso encarregada de revisar les càmeres de videovigilància, ha relatat l'assetjament que va viure la víctima al bar musical Sabadebidoo, hores abans de l'agressió sexual: "En les imatges es veu com un individu interactua amb la víctima. Es desplaça des de la taula a la barra i se li apropa, i ella es gira", ha explicat.

L'últim que capten les imatges és com, vora les sis del matí, la víctima i els seus amics surten del local. I el mateix home els segueix. "Va agafar la mateixa direcció que ells". Segons els indicis, aquest individu seria qui després va agredir a la jove al carrer –fent-li un primer tocament– i la va portar obligada fins l'immoble ocupat, on va ser agredida sexualment.

Així mateix, l'endemà dels fets, els Mossos van recollir objectes de l'immoble ocupat on es van trobar empremtes digitals i restes biològiques. Entre els elements provatoris, es va incautar dues fundes –una de coixí i una de matalàs–, uns calçotets vermells situats en una tauleta de nit, i una samarreta i una dessuadora.

L'informe mèdic revela l'ús de força durant la violació

En declaracions prèvies i també en la vista celebrada ahir a l'Audiència de Barcelona, la víctima ha relatat un clima d'extorsió i d'ús de la força abans, durant i després de les tres agressions sexuals que va patir. La primera inspecció a l'hospital Parc Taulí i l'informe mèdic-forense corroboren la versió de la víctima en què els presumptes agressors sexuals van fer ús de la violència.

"La noia presentava lesions de pressió en el coll i l'avantbraç. També tenia un hematoma al genoll", ha explicat la metgessa d'Urgències. Durant les proves mèdiques, realitzades el mateix dia dels fets, va observar que la víctima "estava molt afectada" i que tenia dificultats per expressar-se.

