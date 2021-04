La víctima de la 'manada' de Sabadell: "Vaig pensar que em matarien"

"Tenia por per la meva vida. Després del que m'havien fet, vaig pensar que em matarien". La víctima de la violació múltiple de Sabadell ha relatat el calvari viscut la matinada del 3 de febrer de 2019. Tres joves –d'entre 27 i 31 anys i de nacionalitat marroquina– la van agredir sexualment mitjançant amenaces i coaccions. La jove sabadellenca va ser forçada en una sucursal bancària ocupada de la carretera de Terrassa. Tenia només 18 anys.

La violació ha arribat a judici aquest dimarts, dos anys després dels fets. La jove ha declarat davant del tribunal, juntament amb altres testimonis. Una mampara ha separat víctima i encausats. A la banqueta, quatre nois: Mohamed Alibos –en qualitat d'autor material– i Jawad Belayd, Redouane Oukhlifa i Mustapha Bakki –com a cooperadors necessaris–. Un altre dels suposats agressors, Khalid Oukhlifa, va fugir del país ara fa dos anys aprofitant la llibertat provisional.

La retenció: "No podia cridar"

El 3 de febrer, la víctima de la violació havia sortit de festa amb els seus amics. Durant la nit, recorda que va ser assetjada per un grup de joves als bars musicals La República i Sabadebidoo, al Centre de Sabadell. Diversos testimonis i la mateixa víctima i una amiga seva han declarat que van veure algun dels agressors durant la nit en aquests establiments. Segons ha explicat un amic de la noia, Francesc E., recorda com dos homes "li van començar a dir coses" al Sabadebidoo. Els ha descrit com a "joves, magrebins i amb el cabell curt".

Ja de camí a casa seva, la víctima va ser acorralada amb violència per un d'ells davant del Mercat Central. L'individu la va agafar pel coll, li va posar un dit per la vagina. Totalment bloquejada, es va veure obligada a anar fins la sucursal bancària ocupada de la carretera de Terrassa. "No podia cridar. Em va portar a la força, contra la meva voluntat", ha explicat la víctima davant del tribunal.

Les violacions: "Suplicava que paressin"

Un cop dins del local, el presumpte agressor va tancar la porta. Acorralada i sense opció d'escapar, la van arrossegar fins a un despatx on hi havia un matalàs. La víctima ha explicat que en aquella sala es van succeir tres violacions amb la presència d'un grup més ampli.

Les agressions sexuals s'haurien produït mitjançant l'extorsió constant i l'ús de la força bruta. "Els vaig suplicar que no ho fessin", ha recordat la víctima, que ha descrit tres agressions seguides. "Es va posar sobre meu, em va agafar i em treure la roba", ha descrit sobre una de les agressions en seu judicial. Ella, conscient de tot perquè no anava èbria, demanava que la deixessin marxar. Però no hi ha haver manera. "Cridava de dolor i els suplicava que paressin", ha lamentat. Uns la van agredir i els altres, impassibles, ho van permetre. "No podia marxar, i ningú va fer res per ajudar-me", ha declarat la jove.

Un cop va acabar el tercer, aquest li va dir que es vestís ràpid i anés cap a l'entrada del local. Allà, els agressors i testimonis es van començar a discutir en àrab. Per uns instants, es va posar en el pitjor escenari: "S'estaven discutint i tenia por per la meva vida. Amb el que m'havien fet, no sabia si m'anaven a matar". Amb part de la seva roba en braços, els va tornar a demanar de marxar. "Em vaig pixar a sobre de la por", ha relatat.

La fugida: "Tenia contusions per tot el cos"

Tot i estar vigilada per un dels autors, la víctima va fugir en direcció a la carretera de Terrassa. Va parar un cotxe en què anava un matrimoni. Ells també han declarat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona. La dona, Mònica S., ha recordat amb tot detall el moment en què van rescatar la víctima del carrer. "La noia estava plorant, deia 'ajuda, ajuda'. Quan va pujar al cotxe ens va dir: "Cinc moros m'han violat".

Després dels fets, la jove va declarar davant la policia i va ser traslladada al Taulí per fer una inspecció. Ha explicat que la violència dels agressors la va deixar amb "contusions per tot el cos". A nivell psicològic, la víctima ha explicat que pateix "moltes seqüel·les" i que encara està en tractament.

La nòvia d'un dels encausats diu que ell no hi era

La parella de Redouane Oukhlifa, un dels encausats, ha declarat que la nit dels fets van dormir plegats a casa del Rashid, un amic, el que contradiu el relat de la víctima –que situa Oukhlifa al lloc de l'agressió sexual. La parella sosté que durant la matinada ell "no va anar a la nau". Redouane havia ocupat la sucursal durant un temps però ella ha insistit que "no hi vivia des de feia quatre mesos".

