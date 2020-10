Cinc homes seran jutjats per la violació múltiple de Sabadell

Tres autors materials i dos còmplices. Cinc homes seran jutjats com a responsables de la violació múltiple de Sabadell, segons assenyala una resolució del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell a què ha tingut accés aquest diari. Als cinc se’ls acusa d’haver perpetrat –o bé propiciat– la violació d’una sabadellenca de 18 anys en una sucursal bancària de la carretera de Barcelona (Can Feu). Els fets van tenir lloc el 3 de febrer del 2019. Any i mig després, el cas es troba a les portes del judici oral.

L’agressió sexual es va cometre en una nau ocupada per un grup de nois. Enmig de la brutícia, desordre i els grafits de les parets, cadascun dels encausats va prendre un rol en la violació: després d’arrossegar-la fins al local, tres dels nois haurien obligat la noia a mantenir relacions sexuals. M.A. l’hauria portat a l’habitació del darrere, l’antic despatx del director del banc, per agredir-la sexualment. Després, J.B. i K.O. s’hi van afegir. A tots tres se’ls identifica com a autors materials d’una agressió que es va realitzar en un clima d’intimidació. La víctima va assegurar haver sentit por per la seva vida, va suplicar que paressin entre plors sense cap compassió per part dels agressors.

Els dos primers –M.A. i J.B.–són en presó preventiva, mentre que K.O. es troba fugit de la justícia des de fa un any i mig. Els Mossos creuen que es troba a l’estranger. Les proves d’ADN han estat determinants en el cas: les anàlisis van concloure que el material genètic de dos dels tres agressors –M.A. i K.O.– coincidia amb el trobat en el cos de la noia en la inspecció posterior als fets. No obstant això, no es va trobar el rastre de J.B., qui va assegurar haver passat la nit amb la seva parella. La mateixa víctima, però, el va identificar en una roda de reconeixement.

En la perpetració de la violació, hi hauria dos individus més: R.O. i M.D.. Se’ls considera possibles còmplices o cooperadors necessaris, perquè estaven al local aquella matinada i no haurien fet res per evitar que es cometés l’agressió sexual. Tots quatre –menys el fugit K.O.– es trobaran a la banqueta dels acusats.

Quatre exculpats

Dels nou homes investigats per l’agressió sexual, ara es considera que quatre no van tenir cap responsabilitat en la violació. Es considera que no hi ha proves concloents per provar que van tenir una participació activa en l’agressió sexual.

