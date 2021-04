Carles Marlés: Una aposta per la proximitat premiada amb escalf

Quan el tracte amb les persones és el pal de paller d’una motivació diària, treballar de cara al públic és un goig, però si a més la passió per la indústria recorre l’essència d’una persona, poques feines són més adients per a algú que la de ferreter. Ho sap bé Carles Marlés, propietari de la Ferreteria Feu i profund coneixedor del veïnat del centre de la ciutat. “A mi m’ha agradat sempre el tracte amb el públic i el tema industrial, i aquí podia compaginar les dues coses”, explica sobre una professió que encara avui dia continua sent un ofici, après de generació en generació.

Com molts, va començar treballant als 15 anys. El seu pare li va dir allò de “no pots passar-te tot l’estiu tocant-te els nassos”, així que el va posar en contacte amb una important ferreteria sabadellenca que el va introduir en el món de la quincalla. I va descobrir-hi tot un món. La seva estada com a aprenent també li va permetre conèixer la Rosa Maria, que anys després seria la seva dona. Amb el temps, però, “vaig voler voltar”, i va estar treballant a diferents empreses industrials a diferents zones de Catalunya.

El 1987, la Rosa Maria va muntar la primera Ferreteria Feu, a la plaça de Marquilles i al cap de poc temps ell s’hi va sumar. “Hi entra també la vocació d’empresari i de fer coses pròpies: veus el que hi ha a les altres empreses i no hi estàs a gust”, explica sobre el seu pas a treballar només per ell i la seva dona “a una casa vella i tronada”. Amb el temps, el 2008, van anar a parar a un local millor a la plaça de Sant Jaume, però s’enorgulleix de no haver perdut mai l’esperit de barri: “hem sabut mantenir la mida justa per no estrallar-nos, i crec que ha sigut un encert no créixer més del compte”, explica.

I és que ser un petit comerç ha ajudat en una tasca que té molt de servei als altres i cobrir necessitats “de tu a tu”, en la proximitat. “Hi ha molts dissabtes al matí, quan la gent està més relaxada, que la fem petar aquí amb els clients”, indica, tot apuntant la importància de la proximitat a les botigues de barri. Alhora, aquest caliu ha vingut de tornada durant el confi nament i la pandèmia, quan els clients han seguit comptant amb ells.

Això ha sigut commovedor per a Marlés i la seva dona: “La gent ha confiat molt en nosaltres i estem molt contents de com ha anat tot”, explica. Per ells, és la recompensa a una feina ben feta, a una aposta pel veïnat que, amb el temps, han fet seu.

Publicitat