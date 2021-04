Blanca Montero (Banc Sabadell): «Els fons europeus són un antídot contra la pandèmia»

«Els fons europeus Next Generation, a banda d’una via de sortida de la crisi generada per la pandèmia, representen una oportunitat única per a les empreses, especialment les pimes», evidencià aquest dilluns Blanca Montero, subdirectora general i directora de Negoci Institucional del Banc Sabadell (BS), en una nova sessió de l’Aula Virtual, seguida per un centenar d’empreses.

Aquest espai que Cambra de Comerç i BS posen a l’abast de les empreses per tractar qüestions d’interès, va abordar un tema de gran actualitat i suma transcendència: els anomenats Fons de Recuperació Europeus Next Generation EU, aprovats el juliol del 2020 pel Consell Europeu i dotats amb 750.000 milions d’euros per reparar en el termini de tres anys els estralls socials i econòmics causats per la Covid-19.

Després de la presentació de l’acte a càrrec de Leo Torrecilla, vicepresident segon de la Cambra i president de la Comissió d’Empresa i Coneixement, Blanca Montero, madrilenya d’origen però vinculada a Sabadell per lligams familiars, va deixar clar que els Next Generation signifiquen «un pas històric en el procés de construcció europea», i «ens ajudaran a sortir de la crisi social i econòmica a on ens ha portat la pandèmia, però, sobretot, ens permetrà transformar i modernitzar la nostra economia i les nostres empreses».

Segons la representant del BS, aquests fons europeus són un tren que ni el país ni les empreses poden deixar escapar, i el seu impacte pot ser enorme. «Tots els sectors se’n podran beneficiar, però sobretot les pimes, sense les quals l’esforç no tindria sentit, doncs no es podria dur a terme la transformació pretesa».

800.000 llocs de treball

Blanca Montero va recordar que el 90% dels Next Generation es destinarà al Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a la transformació de l’economia. «Espanya està a punt de presentar el programa de projectes d’inversió, sota el paraigua del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Es calcula que els diners que es rebran entre el 2021 i el 2023 es traduiran en un increment del PIB del 2,5% i en la creació de 800.000 llocs de treball. El Govern central gestionarà un 41% dels fons i les autonomies, un 54%. L’Estat preveu finançar entre un 20 i un 30% dels projectes; la resta ha de ser finançament privat».

Montero va detallar com es vehicularan els 750.000 milions d’euros dels fons durant els propers tres anys: 360.000 en forma de préstecs i 390.000 com a transferències sense retorn (Espanya rebrà més préstecs que transferències).

«Les transicions ecològica i digital concentraran el 70% dels fons: 37% la primera i 33% la segona. La resta es destinarà a cohesió social i igualtat. Es prioritzaran qüestions mediambientals, digitals, laborals, econòmiques, igualtat de gènere, I+D+i...».

Aconsella a les empreses «fer una reflexió estratègica de futur per començar a transformar-se, identificar projectes adaptats al PRTR, analitzar les seves necessitats financeres, relacionar-se amb ‘stakeholders’ s(o parts interessades) i, en definitiva, preparar-se per l’inici de les convocatòries. Tots els projectes han de ser mesurables i verificables».

Les entitats financeres, com va subratllar la ponent, tindran també un paper clau en aquesta col·laboració público-privada. De fet, el BS ha estat la primera en crear un web d’informació i novetats sobre aquests fons europeus: https://fondorecuperacióneuropeo.bancsabadell.com/.

