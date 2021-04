Edgar Hernández qualifica de "final" el partit de Fuenlabrada

El marge de maniobra s'escurça i un dels capitans amb més pes del vestidor arlequinat, Edgar Hernández, ha qualificat obertament de "final" el partit de divendres (19 hores) a l'estadi Fernando Torres davant el Fuenlabrada que obrirà la 35a jornada de la Lliga SmartBank. El davanter gavanenc no va poder evitar un paral·lelisme amb la situació de fa dues temporades, quan es va evitar el descens a Tercera Divisió. “Et venen els records d’aquella situació límit i ara és similar. Som conscients del que ens hi juguem, nosaltres els futbolistes, el club, l’afició... Ho tenim claríssim i si alguna cosa té aquest vestidor, és que mai es rendeix. Ens hem aixecat moltes vegades i ara ho tornarem a fer. És el nostre lema”.

També té una total confiança en el tècnic Antonio Hidalgo. “Els que hem estat amb ell aquestes últimes temporades sabem quin és el seu plau i creiem en la seva idea. Hem de continuar creient-hi i també corregir errades que ens han costat punts. Sobretot cal ser més contundents a les dues àrees. Això ens ha faltat en alguns partits”. D’altra banda, no es refia de la situació aparentment còmoda del Fuenlabrada, ubicat a la zona mitjana de la taula amb 43 punts. “Dubto que surti com si no es jugués res perquè en aquesta categoria no et pots despistar perquè després venen els problemes. Serà un rival complicat, com tots, però nosaltres només podem pensar en una cosa: guanyar”.

Grego Sierra i Josu o Héber

Edgar, titular contra el Cartagena, podria deixar el seu lloc a Álvaro Vázquez divendres. Seria una de les novetats en un onze en què no hi haurà el sancionat Jaime Sánchez (1 partit) i el lesionat Pierre Cornud, qui estarà de baixa gairebé un mes per la seva lesió als isquiotibials, segona de la temporada. Això provocarà canvis obligats a la línia defensiva. Grego Sierra i Josu Ozkoidi apunten a la titularitat, sense descartar la presència d'Heber Pena pel carril esquerre i Víctor Garcia per la dreta en un intent de donar més aire ofensiu a l'equip. D'altra banda, continuen els dubtes de cada setmana al mig del camp, zona en la qual Antonio Hidalgo fa fet diverses combinacions durant la temporada.

El tècnic farà aquest dijous la tradicional roda de premsa prèvia al partit, abans de la presentació oficial d'un acord de col·laboració entre el Centre d'Esports Sabadell i el Consell Comarcal del Vallès, amb la presència dels seus respectius presidents Esteve Calzada i Ignasi Giménez que té com a principal objectiu la projecció del Vallès a través.

