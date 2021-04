Esperança i recel: les reaccions de l'oposició a l'Arc Metropolità

Amb esperança, però també amb un punt de recel des d’alguns angles, l’oposició ha reaccionat a l’acord entre les nou ciutats de la segona corona metropolitana que, amb Sabadell al capdavant, reclamen tenir més pes en les decisions dins l’àrea de Barcelona. La creació de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, per treure el focus de la capital catalana les polítiques de planificació estratègiques, és aplaudida pels grups municipals d’ERC, Junts, PSC i Podem. La Crida es mira el pacte amb escepticisme. I entremig, Ciutadans considera que és una bona eina per rebaixar el barcelonacentrisme, però alerta que no sigui un ens que generi duplicitats.

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, apunta que la nova entitat “pot ser una bona eina per reivindicar i aconseguir d’una vegada les infraestructures que realment necessitem per a aquestes ciutats, com la línia orbital ferroviària”. Afegeix que l’acord rectifica “l’actitud bel·ligerant pròpia dels governs socialistes de la ciutat” envers a la iniciativa.

La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ho veu com una manera “d’anar a una a l’hora de defensar temes que ens són de comú interès”. Ressalta, a més, que “l’ona expansiva d’aquest acord pot ajudar a connectar i generar oportunitats més enllà dels muncipis que en formem part”. Des del Govern, Podem entèn que és una oportunitat “per millorar la connectivitat, avançar en la transició ecològica i col·laborar en la dinamització econòmica”, a més d’un espai per a debatre.

La Crida és molt més escèptica amb l’Associació de municipis de l’Arc Metropolità, el qual titlla d’”obsolet” i hi atribueix una mirada “caducada” sobre les necessitats del territori. En aquest sentit, el grup municipal recorda que, des de fa 15 anys, l’acord ha tingut precedents que han acabat fracassant. La regidora Nani Valero prefereix que la ciutat se centri a “treballar en xarxa a l’àrea del Vallès, amb objectius comuns, una mirada més propera al territori i intencions de millorar la mobilitat”.

La diagnosi de la qual parteix l’Associació de Municipis per l’Arc Metropolità és compartida per Ciutadans, que troba preocupant “la falta de capacitat d’incidència de la segona corona, amb gairebé un milió d’habitants”. Ara bé, el portaveu de la formació municipal, Adrián Hernández, recalca que l’associació ha de ser “un lobby a favor del territori”, i no un “ens més que generi més superposició, dualitat administrativa”.

