La vacunació massiva a la Pista, en suspens

La falta de vacunes i els problemes logístics han impedit l’obertura del centre de vacunació massiva a la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya. El Departament de Salut i l’Ajuntament de Sabadell tenen dificultats per posar en marxa l’equipament sanitari. La disposició de dosis no està sent l’única trava: s’ha de poder garantir l’obertura de la pista els caps de setmana i fer-ho compatible amb la temporada d’estiu de la Bassa de Sant Oleguer. A més, cal permetre el desplaçament de milers de persones en transport públic fins a una instal·lació situada a la perifèria. “Un repte majúscul”, reconeixen fonts municipals.

L’Ajuntament de Sabadell ha ofert a Salut un desplegament especial. Segons ha pogut saber el D.S., el Govern municipal ha elaborat una pla de mobilitat per fer front a la vacunació massiva. “Volem posar totes les facilitats per començar com abans millor”, asseguren. Entre les mesures, Transports Urbans de Sabadell (TUS) posarà en marxa un autobús llançadora gratuït des de l’estació de Sabadell Centre (Rodalies) amb una freqüència de 15 minuts, s’ampliarà la capacitat d’aparcament a les proximitats –camí de Can Quadres i l’avinguda de Pablo Iglesias– després de valorar la capacitat d’absorció de vehicles. En aquesta línia, s’ha entregat un estudi sobre l’entrada i la sortida de vehicles. Així mateix, segons les previsions, Sabadell també assumirà el control d’accessos a la instal·lació i en reforçarà la neteja.

Fonts coneixedores de les converses entre Salut i l’Ajuntament apunten que “falta previsió” per assegurar els desplaçaments des dels municipis propers. “No hi ha d’arribar només gent de Sabadell, la instal·lació està pensada com un punt de referència per a altres municipis”, asseguren al Diari. Ara fa un mes, el Departament de Salut es va comprometre a convertir la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya en un centre de vacunació massiva. La Generalitat ja ha posat en marxa un complex d’aquestes característiques a la Fira de Barcelona, on es podran vacunar fins a 120.000 persones a la setmana, segons les previsions del govern autonòmic.

En espera de més vacunes

Salut descarta posar una data per a l’obertura de la Pista d’Atletisme. Fonts del departament expliquen que fins que no arribi un nombre important de vacunes, no s’activarà l’equipament. Actualment, hi ha dos punts d’alta capacitat a Sabadell: els casals cívics d’Arraona-Merinals i Rogelio Soto (Campoamor), on es poden administrar fins a 820 dosis diàries. Aquest dijous 29 arribaran noves vacunes, fet que permetrà posar 3.600 vacunes fins diumenge a Rogelio Soto. El 26,8% de la població de Sabadell ja ha rebut almenys la primera dosi i el 10,1% ja està totalment immunitzat. Si es manté el ritme de vacunació de la darrera setmana, tal com es pot veure al gràfic, la immunitat de grup arribaria a principis de novembre i s’assoliria el 100% a finals de febrer del 2022.

