Marxa enrere del Govern i tot apunta que no hi haurà públic als estadis. Tot apunta que no hi haurà públic als estadis de Primera i Segona Divisió A en aquest final de temporada. El Govern espanyol hauria fet marxa enrere després d'analitzar la diferent incidència de la pandèmia a les Comunitats Autònomes. Així ho assegurava el programa El Larguero de la Cadena SER i fins i tot s'apuntava la negativa contundent del govern basc a obrir els estadis. De fet, la seu de Bilbao de l'Eurocopa de futbol del mes de juny s'ha traslladat a Sevilla, on sí que està assegurada la presència de públic, amb uns 25.000 espectadors.

Els últims dies tots els indicis semblaven indicar que el públic podria tornar als estadis en les últimes 4 o 5 jornades, després d'expirar el toc de queda. Els clubs fins i tot ja esperaven el protocol definitiu. El Consejo Superior de Deportes i la Lliga de Futbol Professional havia presentat la seva proposta al Govern i la seva predisposició també semblava positiva. Però unes manifestacions del ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, a Castelló, en un acte institucional, van encendre els llums d'alerta: "de moment no hi haurà públic, ho anirem veient en funció de com evoluciona la pandèmia", va manifestar.

Hores després, aquest missatge va anar agafant cos i ara mateix, la possibilitat d'accedir el públic als estadis és gairebé inexistent. Un gerro d'aigua freda per a tots els aficionats, que ja s'havien il·lusionat amb la idea de tornar i veure els últims partits. En el cas del Centre d'Esports, serien autèntiques finals davant el Tenerife i Ponferradina. Fins i tot, el club ja tenia preparats els protocols i l'estadi de la Nova Creu Alta era un dels pocs que podia acollir gairebé la totalitat de socis. Sembla que hauran d'esperar a la temporada 21/22. En canvi, s'han flexibilitzat les mesures de la LFP amb els mitjans de comunicació, que podran accedir amb més efectius als estadis. Això sí, s'hauran de fer una prova d'antigen abans d'entrar.

Publicitat