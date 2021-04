Miki Núñez i Els Pets, en els concerts solidaris de Suma+ Castellar

Arran de la crisi sanitària per la Covid-19, Suma+ Castellar no va poder organitzar l’any passat concerts solidaris com el 2019. Enguany, però, sí que podrà fer-ho i ja ha anunciat el cartell del festival de música en la segona edició de la Marató per la Diversitat a Castellar del Vallès. Hi participaran el cantant terrassenc Miki Núñez i el grup de rock català Els Pets, així com la banda musical dedicada al públic familiar, El Pot Petit.

Tots els diners recaptats aniran destinats a millorar l’atenció de l’alumnat amb diversitat de necessitats, en els centres educatius castellarencs. Suma+ Castellar té la intenció de sensibilitzar amb la “bandera de la diversitat”, és a dir, en tractar a les persones “d’igual a igual independentment de com siguin”. Des de l’entitat social opinen que l’aplicació del decret 150/2017 d’inclusió sense recursos ha fet que infants de les escoles de Catalunya visquin una “dramàtica situació”.

Dit això, els concerts del festival de música estan previstos per aquest mateix mes. Els Pets, que faran parada a Castellar en el marc de la gira 20/20 amb motiu del 35è aniversari del grup, cantaran el 21 de maig a les 21:30 hores al Pla de la Bruguera. Per la seva banda, El Pot Petit actuaran l’endemà a les dotze del migdia. Miki Núñez, exconcursant d’Operación Triunfo, també oferirà el seu concert el dia 22, però a dos quarts de deu de la nit. Les entrades ja estan a la venda a través del portal sumacastellar.koobin.cat, tot i que les d’El Pot Petit ja estan exhaurides.

Publicitat