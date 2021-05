ERC i la Cambra de Comerç de Sabadell debaten com sortir de la crisi

Esquerra Republicana i la Cambra de Comerç de Sabadell van debatre ahir al matí com sortir de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia i, també, en les traves administratives a l'activitat empresarial amb el diputat al Congrés Joan Capdevila, president de la Comissió d’Indústria. En la reunió, els republicans van manifestar a l’ens cameral el seu suport a la nova llei de cambres i van reiterar la seva preocupació per la "manca d’ajuts directes" del govern de l’Ajuntament de Sabadell als comerços un any després de l’inici de la crisi.

El diputat Joan Capdevila va exposar als membres de la Cambra que la formació republicana vol donar veu al "món empresarial sabadellenc" al Congrès. "Hem parlat dels fons Next Generation; de la seva gestió i de com poden impactar en l'economia de Sabadell", va dir. Així mateix, el portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernàndez, va manifestar als representants de la Cambra de Comerç el compromís de la formació republicana de treballar per fer possible la nova llei de cambres i va afirmar que la Generalitat ha estat l'única administració que ha donat ajuts universals i a fons perdut als autònoms, "tot i estar clarament intrafinançada".

"El dinamisme econòmic de Sabadell és clau per poder ser la capital de la prosperitat i dels drets socials. Així i tot, a la ciutat hi ha uns 15.000 aturats, 15.000 persones més afectades per ERTOs i uns 13.000 autònoms. Els dos primers mesos de crisi es va destruir l’ocupació creada els tres anys anteriors. El govern municipal s’ha inhibit de la seva responsabilitat i de les seves competències, hi ha renunciat, i no ha estat al costat dels comerços, empreses i autònoms quan calia", va afegir.

Crítiques al govern municipal

D'altra banda, ERC va criticar que l’executiu local PSC-Podem només ha acceptat cinc de les 58 propostes de la formació republicana per la reactivació econòmica local plantejades fa un any al document Aixeca’t, Sabadell!. La portaveu adjunta d’ERC a l’Ajuntament de Sabadell, Èlia Soriano-Costa, va opinar que l’ajut per compensar la taxa de residus dels tres primers mesos de tancament total arriba tard i que s'ha fet "malament".

"No s’ha plantejat com compensar els tancaments obligats de la segona meitat de 2020, ni tan sols el tancament parcial que ara mateix pateix la restauració. La bonificació de la taxa d’ocupació de via pública en cap cas ha estat del 100% com demanàvem ni per tot el 2021, sinó que es va prorrogant per obligació", va etzibar.

Dit això, a la reunió hi van assistir, per part de la Cambra de Comerç de Sabadell, el president, Ramon Alberich; el vicepresident segon, Leo Torrecilla; el tresorer, Joaquim Badia; els vocals Ariadna Marín, Àlex Fenoll, Lluís Sisquella i Josep Maria Porta, i Eva Fernández, membre del Ple. A banda de Capdevila, van representar ERC el portaveu a l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernàndez; la portaveu adjunta, Èlia Soriano-Costa, i el regidor i president de la secció local Santi Valls.

