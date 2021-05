"Sense toc de queda, l'Embassa't podrà tancar passada la mitjanit"

Conversem amb Arnau Solsona, director de l'Embassa't, que tindrà lloc a l'amfiteatre del parc de Catalunya entre el 10 i el 13 de juny.

Us moveu de la Bassa de Sant Oleguer al parc de Catalunya. Traient de l’equació el fet que l’aforament és molt inferior, quins atractius ofereix l’amfiteatre? Pel que recordem, fa més de 12 o 15 anys que no ha tingut un ús. A excepció de la festa del Holi Festival, es tracta d’un espai desaprofitat. Si tires una mica enrere, hi ha gent que no l’ha vist funcionar mai. D’altres recorden els grans concerts que s’hi feien per Festa Major. I mira que té una estructura mig muntada, però no explotada. Té molta potencialitat i desgraciadament ha estat en desús.

A l’octubre vau estar a Fira Sabadell, amb el Resposta Entròpica Sonora. Sou nòmades de la ciutat? Uff! El recorregut de L’Embassa’t comença l’any 2009 a la Bassa, sí. Però ja el 2013 i el 2014 vam haver d’anar als Jardinets de l’Espai Cultura. El 2015 va ploure i vam haver d’anar de pressa i corrents a la Ca L’Estruch. El 2016 i 2017 ens traslladem a Can Marcet. El 2018 tornem a la Bassa, amb motiu del 10è aniversari. I el 2019 anem a la Pista Coberta d'Atletisme (que ara està adaptada per ser l’hospital de campanya). El 2020 vam fer l’adaptació en petit format, amb el Resposta Entròpica Sonora (RES) a la Fira Sabadell… I el 2021 a l’amfiteatre. Volíem preparar un festival, però cal dir que és diferent: és un cicle de concerts, amb un aforament de 1.000 persones.

Serà l’activitat sota inscripció més nombrosa registrada a Sabadell en el darrer any. Quines mesures de seguretat proposeu? Les entrades es venen amb registre i DNI, de forma que permet fer la traçabilitat de tots els assistents. Les sessions són independents, fet que ens permet netejar l’espai. També hi haurà distància entre assistents. I a l’entrada, gel hidroalcohòlic i control de temperatura, però no prova d’antígens.

Hi podrem fer una cervesa? Hi haurà una zona de benvinguda, on se centralitzarà el tema de bar. Es podrà fer un beure abans o després del concert, amb una sessió de música electrònica de fons. A més a més, les persones que tinguin una entrada per a les taules-cadira (que estaran a la darrera filera de la platea) podran menjar alguna cosa o tenir el got durant l’actuació.

Què en penseu, de la prova pilot de Love of Lesbian? És traslladable a Sabadell? Ha estat un pas molt important no només en l’àmbit català, sinó en l’àmbit mundial. I penso que també ho serà per a altres sectors, com el turisme. A més a més, mostra les ganes que té la gent de tornar a viure experiències com ara un concert en directe, que va més enllà d’escoltar unes cançons que t'agraden. Va de compartir una estona amb la gent que t’hi acompanya. Bé, i les ganes del sector de treballar. Al RES, a l’octubre, vam viure jornades amb molt de sentiment. Jo no he vist mai els tècnics emocionar-se. I aquesta tercera i quarta onada que hem patit a l’hivern fa que ara, amb el bon temps, estiguem vivint un ressorgir. Una voluntat de ser feliç. Hem fet unes samarretes que diran The Summer of Love. Crec que enguany serà una mica així. Hi haurà música d’entrada; el concert mateix; en acabar pots prendre un beure amb els teus amics i llavors ja marxes.

I sense toc de queda, no haurem de tornar a casa d’amagat! No, aquesta és la gran diferència. Acabarà més d’hora que el festival habitual, però sense les restriccions, podrem tancar a les 00 h o a la 1 h. Evidentment, això està supeditat a que el Procicat -amb qui hem mantingut converses en tot moment- ho permeti, així com a la pròpia coordinació amb l'Ajuntament de Sabadell.

Ja teniu els primers 'sold out'? Portem més de 3.000 entrades venudes. Rigoberta Bandini ja les ha exhaurit. I Manel està a menys de 100 entrades. Per cert, el 60 o 70% de les entrades venudes fins ara són de fora de Sabadell. El sabadellenc s’esperarà fins al darrer minut.

Com heu fet la tria de la programació? Quins criteris heu seguit? En el cas de Rigoberta Bandini, és el fenomen musical de la segona part de la pandèmia. Maria Arnal és la novetat del 2020. Xiula s'ha consolidat en el públic familiar. A més a més, aquell matí comptarem amb els gegants de Gràcia, els bastoners… Vaja, una petita festa major, que ja enyoràvem! I els Sidonie estan vivint una segona joventut!

Com veus el panorama de festivals a Catalunya, de cara a aquest estiu? Hi ha de tot, gent a qui l'afecta més i no ha sabut sobreposar-s'hi o que està esperant que escampi. El sector estava com en una bombolla, amb molta expansió… i ara no tothom podrà continuar. Es redimensionarà. En tot cas, si pensem en petites coses positives que hagi donat la Covid (si és que n’hi ha) ha estat el fet d’haver de repensar els models. Nosaltres, per exemple, hem dissenyat el festival al qual ens agradaria assistir com a públic.

