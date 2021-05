La 36a edició de la Pujada a la Salut aplega una setantena de participants

El 13% dels participants del 2019. Una setantena de persones s'han inscrit a la 36a edició de la Pujada a la Salut que organitza la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Una edició, però, que ha trencat amb el format tradicional. Ni xocolatada per esmorzar ni hora de sortida oficial. Els caminants han sortit des de la plaça de la Sardana i han travessat el riu Ripoll fins a arribar a l'ermita de Sant Nicolau i al santuari de la Salut i han resseguit un recorregut senyalitzat de pràcticament 10 quilòmetres. Però no s'ha fet una convocatòria oficial "per evitar aglomeracions", sosté Josep Maria Manyosa, president de la UES.

Sabadell recupera (a mig gas) la primera festa popular post-Covid amb l'Aplec de la Salut. Al santuari s'ha viscut un degoteig ininterromput de visites des de bon matí. Un punt de trobada de veïns de tots els barris de Sabadell que viuen el segon dilluns de maig amb enyorança i tradició. La sensació entre els assistents, però, ha estat agredolça: "És una tradició molt nostra. Aquest any ho hem tornat a fer, però l'ambient és ben diferent del d'altres edicions", afirma la Carme, una de les participants. Per ella, ha pesat més la tradició que no pas les activitats programades. Sense la petjada de la cultura popular –que enguany s'ha desplaçat al Casal Pere Quart–, la inauguració de les pintures restaurades del santuari de la Mare de Déu de la Salut, obra d’Antoni Vila i Arrufat ha estat l'activitat per excel·lència.

A l'esplanada de les Tres fonts de la Salut avui no es concentraven els Gegants ni els Bastoners de Sabadell. Ha estat un punt de reunió de caminants d'arreu de la ciutat que aprofitaven per esmorzar, com dicta la tradició. No tots han participat en la caminada que organitza la UES. Ni tan sols tots han arribat caminant. És el cas del Melchor i la Maria, un matrimoni gran, que no ha volgut perdre's la seva cita anual i han accedit en cotxe des de la Concòrdia. La Maria visita la Salut cada any, des que en tenia sis, sense excepció. I avui no podia ser diferent: "Si ja no podem venir caminant, ho farem en cotxe", destaca la sabadellenca.

També en Juan i l'Ariadna, pare i filla, aprofitaven per gaudir d'una festa que els uneix des de fa molts anys. "Quan era petita, gaudia de totes les activitats infantils i hi passàvem el dia", recorda el pare. Ells tampoc no han volgut renunciar a la petita festa major de Sabadell i han fet una excursió des de Covadonga. Com ells, el Melchor i la Maria troben a faltar la cultura popular a l'esplanada. Els més petits han gaudit del buscafites, una activitat d'iniciació a les curses d'orientació al bosc de La Salut. Segons Manyosa, s'hi han inscrit una cinquantena de famílies.

La missa esgota l'aforament

A les 11.30 h ha tingut lloc la missa votiva en honor a la marededeu, que ha oficiat el primer Bisbe de la Diòcesi de Terrassa –recentment nomenat arquebisbe de Sevilla– Josep Àngel Saiz Meneses. L'església ha esgotat l'aforament permès i gran part dels fidels l'han seguit des de l'exterior. La pluja del migdia, que ha dissipat els caminants que anaven sense paraigua, no ha aiguat la primera festa que recupera Sabadell.

