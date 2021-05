Degradació en ple Centre

El Centre de Sabadell no està exempt de la degradació. Hi ha racons deixats de la mà de Déu. Per trobar-los, només cal fer un passeig. Al carrer de Sallarès i Pla, cantonada amb carrer de Lacy, podem trobar un conjunt de cases angleses abandonades, deteriorades amb el pas dels anys i la falta de manteniment dels seus propietaris.

De qui són? Segons l’Ajuntament, la seva identitat és desconeguda i tots els intents per trobar-los no han donat els seus fruits. És una llàstima que immobles de la ciutat, encara que no formin part de l’inventari patrimonial, arribin a aquests extrems de deixadesa.

Es tracta d’un focus de problemes per als veïns, que pateixen per les possibles ocupacions i per la inestabilitat dels edificis, i també constitueixen un neguit per a l’Ajuntament, que haurà de respondre davant l’absència dels propietaris i assumir l’enderrocament de les cases. Necessitem anticipar-nos als fets: comptar amb una normativa sabadellenca adaptada al segle XXI, que protegeixi i alhora dinamitzi el patrimoni de la ciutat, que fomenti el sector de la construcció i la generació d’activitat econòmica.

