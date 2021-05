Inditex es reestructura a Sabadell i tanca les seves botigues del Paddock

Inditex, grup del sector tèxtil i de la moda fundat per Amancio Ortega, no ha estat immune a la crisi generada per la Covid-19 i, per això, ha hagut d’aplicar en els inicis del 2021 un pla de reestructuració de la xarxa de distribució. En el marc del pla Horitzó 2022, la multinacional gallega ha abordat el tancament d’una vuitantena de punts de venda a Espanya i de 14 en concret a Catalunya.

El pla, que cerca l’optimització i modernització de la xarxa comercial global, ha afectat Sabadell de forma parcial, concretament a les botigues ubicades al Paddock Bulevard, a l’Eix Macià. En concret, Inditex ha tancat la botiga Stradivarius, la de Zara i, amb anterioritat, i la de Bershka, encara que segueix oberta la de Pull&Bear.

Els motius? Les pèrdues econòmiques per les restriccions que han patit els centres comercials i les seves botigues l’últim any, però també la seva ubicació en el Paddock, centre comercial en transició que actualment generava poca rendibilitat al grup.

Un portaveu d’Inditex recordava que el pla preveu reubicar els treballadors de les botigues afectades a altres establiments de la cadena, a altres cadenes del grup i als serveis centrals o magatzems logístics, donant compliment a l’acord signat amb els sindicats.

Continuïtat al Centre

No obstant això, les botigues d’Inditex al Centre de la ciutat estan funcionant bé malgrat les dites restriccions. Són els casos de Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka i Oysho a la Rambla, que preveuen més activitat un cop superat l’estat d’alarma.

Sabadell segueix sent un mercat prioritari per a Inditex, com es pot veure al Centre de la ciutat. A banda de la xarxa comercial, el grup ubica la central de Stradivarius a Cerdanyola. Una cadena amb origen sabadellenc: fou adquirida el 1993 per Ortega a la família Triquell.

Publicitat