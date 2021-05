Accessos per carretera i tren tallats al campus de la UAB en una nova jornada de vaga

Un centenar d'integrants del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SPEC) i de la Coordinadora d'Assemblees Interuniversitàries (CAI) bloquegen des de les 7 h d'aquest dimecres els principals accessos al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) en la primera de les dues jornades de vaga que hi ha convocat. El col·lectiu reclama que es garanteixi l'accés de tothom als estudis universitaris amb una bateria de mesures que demanen que s'implantin amb caràcter immediat a la universitat vallesana, a més de reclamar un referèndum per implementar l'avaluació única en lloc de la contínua.

Al llarg del matí es preveu bloquejar l'accés a les diferents facultats per fer visible la protesta. El col·lectiu ha passat la nit a la facultat de Lletres amb permís del centre, per, a partir de les 6 h, començar les mobilitzacions. La primera s'ha produït a la plaça Cívica, al cor del campus vallesà, on s'han organitzat i dividit per iniciar les barricades a les principals rotondes d'accés des de l'autopista AP-7 o la carretera de Cerdanyola, així com des de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Sota la mirada del personal de seguretat del centre, els integrants de les entitats en protesta han bolcat contenidors per barrar el pas de vehicles i persones. Mentrestant, diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra s'han situat a l'accés des de l'AP-7, amb l'objectiu de dissuadir un possible intent de tallar aquesta via, com s'ha fet en altres ocasions.

La jornada de vaga d'aquest dimecres s'emmarca en la petició de millora de les condicions de l'activitat docent al centre universitari. "Demanem una equiparació de màsters i graus a les universitats públiques, que s'hi implantin protocols feministes, que es garanteixi el català a les aules, l'absolució de casos repressius i la remuneració de les pràctiques", assenyala Berta Navarrete, portaveu de la CAI a la UAB.

La protesta té un segon objectiu, que implica reclamar un referèndum a l'equip rector de la UAB per implementar l'avaluació única en lloc de la contínua al centre. "Això permetria que els estudiants poguessin compaginar de manera molt més fàcil estudiar amb qualsevol altra càrrega personal", explica Cristina Cambó, portaveu del SEPC a la UAB.

Aquesta és la primera jornada de vaga de les dues que es faran al campus, ja que demà es preveu que la protesta es faci extensiva a la resta d'universitats públiques catalanes.

