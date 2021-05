Laura Reyes nega "maltractament" al Sabadell Rugby Club

En peu de guerra. Després de la duríssima nota del Sabadell Rygby Club que acusava l'Ajuntament de "maltractament" pel tema dels horaris i instal·lacions, la regidora d'Esports, Laura Reyes, ha respost i ho nega de manera rotunda. "És fals que hi hagi maltractament. Tractem de la mateixa manera tots els clubs i entitats esportives, però els espais són limitats i el Sabadell Rugby ja tenia un horari establert. Només ha passat això. És lamentable aquest rebombori que han muntat les xarxes quan a mi encara no m'han demanat ni una reunió. Els he hagut de trucar jo", ha explicat al Diari de Sabadell.

"Per a ells, seguim sent un club residual, sense la mínima importància per a la ciutat. A través de les designacions dels horaris d'entrenament, el consistori condemna el nostre club a l'estancament i a la més que possible desaparició", va denunciar el club sabadellenc. El seu vicepresident, Oriol Ferran, també parla "d'ofec econòmic a causa de la pandèmia per la falta d'ingressos i des de l'Ajuntament tot són impediments. Estem al corrent dels pagaments dels espais d'entrenament i partits. Ens van retornar els diners proporcionals de no haver entrenat durant els 4 mesos de confinament, però no els pagaments del camp de La Roureda tot i no haver jugat cap partit la temporada 20/21. I tampoc els mesos que per l'estat d'alarma no vam poder entrenar".

De totes maneres, la queixa principal se centra en els horaris. "No hi ha hagut manera d'aconseguir una estabilitat que permeti que el club segueixi creixent. Actualment ens veiem obligats a entrenar a dos camps diferents cada setmana i disputar els partits en un tercer escenari. Això comporta que s'hagi de doblar el material i els horaris d'entrenament (de 21.30 h a 23 h) fan molt difícil la conciliació personal i familiar. Molts jugadors no són de Sabadell i ho tenen impossible per tornar a casa seva o arriben de matinada. De 55 persones habituals hem passat a només 25. Així és impossible atraure nous jugadors i jugadores per assegurar el futur de l'entitat", lamenta l'Oriol.

Durant la pandèmia van poder avançar els horaris des de les 19.30h fins a les 21.30 h i ara han tornat als anteriors. "Es van ajustar per tal que tots els equips poguessin entrenar i gaudir de l'esport, però amb la fi de l'estat d'alarma els equips tornen a l'horari d'entrenament pre-pandèmia", expliquen des de l'Ajuntament. Està previst que en els pròxims dies es produeixi una trobada per aclarir la situació, però ara mateix les postures estan molt distanciades. Fins i tot no es descarten accions més contundents per part del Sabadell Rugby Club si no s'arriba a un consens, pensant ja en la pròxima temporada.

