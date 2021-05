Ajuntament i associacions veïnals es reuniran per la "inseguretat i sorolls" de l'Aeroport

La Coordinadora Veïnal del Vallès ha dut a terme una concentració aquest dilluns 17 de maig per protestar per la inseguretat i sorolls que l'Aeroport de Sabadell implica pels ciutadans de diferents poblacions de la comarca. Durant la trobada, el president de l'entitat, Manuel Navas, ha explicat que el proper dia 7 de juny l'associació es reunirà amb l'Ajuntament de Sabadell per parlar sobre la qüestió; una reunió que ha estat confirmada des del consistori.

L'acte ha aplegat vora un centenar de persones a la plaça de Sant Roc, i ha servit perquè l'entitat, que agrupa diferents associacions de veïns de Sabadell i les poblacions properes, denunciés de nou el greuge que la instal·lació aeroportuària implica pels veïns i la necessitat de buscar una solució de futur. A la concentració hi han acudit diferents representants d'entitats veïnals de Sant Quirze, Barberà del Vallès i Badia, així com representants polítics de l'ajuntament barberenc.

Navas, en veu de l'associació, ha denunciat que les avionetes "fan piruetes sobre els edificis, i un dia poden caure sobre les cases i causar una desgràcia", en referència, entre d'altres, a l'últim accident d'aviació del passat dissabte 8 de maig. Alhora ha indicat que "hi ha una sèrie de protocols relacionats amb la seguretat de les avionetes que no s'estan respectant", segons es va acordar a anteriors reunions amb la Generalitat de Catalunya i els responsables de l'aeroport. "Posen cara de pòquer quan els hi donem dades", ha denunciat el president de la Coordinadora.

Sobre la reunió amb l'Ajuntament, ha explicat durant la concentració que es mostren contents, ja que "l'anterior Ajuntament ni tan sols va assistir a les reunions", i ha indicat que es proposaran diferents opcions sobre el futur l'infraestructura: "ha de crear-se una taula a nivell comarcal per discutir la necessitat i beneficis de l'aeroport", ha dit.

Durant la concentració, Jordi Molins, de la comissió de la Coordinadora sobre l'Aeroport de Sabadell, ha llegit un manifest a on es demana més participació de les administracions i es rebaten diverses afirmacions sobre els aspectes positius de l'aeroport, com el seu impuls econòmic. "Aquest aeroport avui en dia no es podria construir amb la densitat de població dels municipis que tenim", ha finalitzat Navas.

