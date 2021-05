L'exintendent Duran, condemnat pel cas Mercuri, demana l'indult

L'exintendent de la Policia Municipal de Sabadell, Josep Miquel Duran, condemnat l'any 2018 a 15 mesos de presó i a 7 anys i mig d'inhabilitació per un delicte de tràfic d'influències dins del cas Mercuri, ha sol·licitat l'indult al jutge. En aquest sentit, l'ex cap de la policia, que pel delicte de prevaricació administrativa suma 3 anys i sis mesos més d'inhabilitació, va registrar una petició la setmana passada per poder tornar a exercir com a funcionari. La sentència del cas considera provat que l'any 2012 va actuar d'intermediari per enretirar dues multes a familiars de l'aleshores alcalde de Sabadell, Manuel Bustos.

L'Ajuntament, com a acusació particular del cas Mercuri, va rebre la petició de Duran de suspensió d'inhabilitació dijous de la setmana passada i aquest dilluns ha convocat una Junta de Portaveus per donar-ne informació als grups municipals, tal com recull que s'ha de fer una moció aprovada pel Ple municipal el desembre de 2014. En roda de premsa, el tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha avançat que el PSC no es posicionarà sobre la sol·licitud de suspensió d'inhabilitació de l'exintendent de policia, al·legant que és una decisió judicial que no correspon als grups municipals.

El consistori, com a acusació particular, ja es va trobar aquest abril amb el requeriment judicial d'haver de posicionar-se sobre el compliment de pena a Manuel Bustos, sentenciat a tres anys de presó per tràfic d'influències –un any i mig per cada multa retirada a través de l'aleshores intendent Duran–. Així doncs, es va convocar una Junta de Portaveus perquè els grups municipals debatessin sobre si demanaven, o no, que l'exalcalde entrés a presó. No hi va haver consens i l'Ajuntament no va emetre un posicionament clar en el seu advocat, com acusació particular: PSC, Ciutadans i Podem no van demanar el compliment íntegre de la condemna; ERC, Crida i Junts, sí.

Per forçar que l'Ajuntament es "pronunciï clarament" davant dels requeriments judicials en els casos de corrupció, ERC i Crida van presentar una moció conjunta en el ple del mes de maig demanant que s'elabori un protocol, a la qual el PSC es va abstenir. La intenció era que, a través de la Junta de Portaveus, els grups municipals votessin el posicionament del consistori, per demanar el compliment íntegre, o no, de les sentències per corrupció.

No serà així. Un informe tècnic, que va demanar l'equip de Govern, ha determinat que la Junta de Portaveus no és un espai adequat per prendre decisions sobre l'exercici d'accions judicials, sinó que és l'Alcaldia qui té la competència.

