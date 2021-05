Èxit de participació en la 23a edició de la Festa BBVA de la Primavera

La 23a edició de la Festa BBVA de la Primavera ha tingut èxit de participació, segons els organitzadors. Ahir, es van oferir diversos tallers de manera telemàtica a les famílies interessades i a la tarda va tenir lloc el concert presencial d'El Pot Petit a la Masia de Can Deu en què van assistir 500 persones, tot i que també es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Cal recordar que l'any passat no es va poder dur a terme la jornada per culpa de la pandèmia, encara que sí que es va poder celebrar la festa de la Tardor, tot i que de forma telemàtica.

Dit això, l'actriu Mercè Martínez i el periodista Marc Sabater van ser els encarregats de presentar la Festa. Es van oferir activitats sobre els animals de la granja de l'Espai Natura, tallers de manualitats amb material reciclat, la visita a diferents estances del Museu de la vida al camp, un taller de cuina amb l'elaboració d'una coca de recapte, l'escultura de figures de fusta amb motoserra, la demostració de com guia els ramats un gos d'atura i l'exhibició d'aus rapinyaires.

Prop de mig miler d'usuaris de YouTube van seguir la jornada, tot i que l'organització té en compte que al voltant de cada usuari hi havia més d'una persona. Des de la Fundació 1859 Caixa Sabadell fan un balanç "molt positiu". "Creiem que, tant pel que fa a continguts com en l'àmbit tècnic, s'ha ofert un programa de qualitat i molt atractiu per a diferents públics", remarquen. A més, subratllen que la participació del públic ha estat molt bona, ja que han compartit comentaris i fotos al llarg de la Festa.

El Pot Petit, la novetat

D'altra banda, per a la cloenda de la celebració es va recuperar el tradicional concert amb públic al prat situat al costat de la bassa de la masia de Can Deu. Enguany, el colofó de la festa va anar a càrrec del grup de música El Pot Petit. 500 persones, que havien comprat prèviament l'entrada, van poder gaudir del concert de manera presencial. També es va poder seguir en directe pel canal de YouTube de la Fundació i, de fet, els organitzadors calculen que van seguir l'actuació prop de 700 usuaris. "El concert ha agradat moltíssim als seus fans", afirmen des de la Fundació.

Dos concursos oberts

Encara estan oberts dos dels concursos de la Festa BBVA de la Primavera: el concurs Kahoot! sobre l'Espai Natura i el concurs del "Cargol tafaner" on els participants han de trobar els tres moments en què un cargol s'ha colat a la Festa. Per a participar en el Kahoot! sobre l'Espai Natura podeu fer-ho a través d'aquest enllaç, i per a participar en el concurs sobre "El cargol tafaner" heu d'enviar les respostes al qüestionari.

Publicitat