El Casal de Cultura de Matadepera inaugura 'Persones', del sabadellenc Joan Rios

[Aina Pascual]

Ja es pot visitar al Casal de Cultura l’exposició que recopila les publicacions que el promotor cultural sabadellenc Joan Rios va publicar durant dos anys, del gener del 2019 al gener d’aquest 2021, a la Gaseta de Matadepera, un butlletí mensual de l'Ajuntament on exposava la biografia d’algunes persones que donen nom als carrers del municipi. L’exposició es podrà visitar, fins al 5 de juny, des de les 18 hores fins a les 21 hores.

Durant aquests dos anys, cada mes s’ha publicat una biografia, sumant-ne un total de 25. Cadascuna està acompanyada amb una caricatura realitzada pel dibuixant i comerciant matadeperenc, Josep Gutés “Trapet”. A més, a la publicació de La Gaseta també s’hi troba una imatge de les plaques dels carrers fotografiats per Lidia Marimon Arias, i un plànol amb la ubicació de cada carrer. Tots aquests elements es podran trobar també a l’exposició que obrirà les portes aquest divendres.

Tal com explica Rios, Matadepera tenia pocs habitants i en pocs anys va créixer. L’any 1950 en tenia 728 i actualment ja compta amb 9.496, convertint-se en una de les poblacions residencials més importants de la comarca. Van pensar que a través dels noms dels carrers podien contribuir que els residents nous coneguessin les persones que havien fet coses importants pel poble, “a part de la curiositat que té tothom de saber qui eren aquelles persones que els carrers reben el seu nom”.

Tot i que no totes en fossin residents, les 25 persones biografiades tenen relació amb Matadepera, és a dir, van fer alguna cosa pel poble. S’hi pot trobar tant professors, com metges i empresaris, entre d’altres.

Per trobar la informació va ser una mica complicat, ja que -comenta Joan Rios- poblacions com Matadepera no tenen gaires arxius. De tota manera, partint de la seva experiència, es va documentar a partir del llibre de Manel Ametller, “Els orígens del nou poble de Matadepera 1768 – 1868”, va fer recerca a l’Arxiu Municipal i a llibres d’història del Vallès Occidental, entre d’altres. A més, també va aconseguir informació a partir de contactes personals amb la gent del poble, tot i que afirma que “deien coses que són veritat, però d’altres que no ho són tant”, o que no estaven ben contextualitzades.

Ha sigut una “col·laboració popular”, així ho afirma el redactor de la secció.“Molta gent ha estat disposada a donar fotografies, aportar dades, explicar partides de naixement”. Amb aquest projecte, s’ha fet una mica de record històric i, a més, s’ha descobert algun personatge que ningú en coneixia la seva procedència.

“Carrers amb noms vinculats a Matadepera”, títol que rep aquesta secció de la Gaseta, ha tingut molt bona rebuda i “la gent està esperant que s’inauguri l’exposició”. Fins i tot “molts professors i professores del Torredemer o la Ginesta quan porten a passejar els seus alumnes pels carrers del poble els hi expliquen anècdotes d’aquestes biografies escrites a la Gaseta” diu Rios. A més, comenta que s’ha demanat que s’escrigui un llibre sobre aquestes persones, però que encara està per veure.

La inauguració al Casal de Cultura va comptar amb l'assistència de l'alcalde Nil López i amb la regidora de cultura Núria Garcia, a més de Joan Rios, Lídia Marimon i de Josep Gutés “Trapet”.

Publicitat