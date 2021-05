Els veïns de Sabadell sud, poc preocupats per l'Aeroport

L'Aeroport de Sabadell sembla generar poca preocupació entre els veïns del sud de Sabadell i, fins i tot, sembla ser un motiu d'orgull. Això és el que expliquen portaveus de diferents associacions veïnals del sud de la ciutat, que indiquen que l'infraestructura no és un maldecap tot i viure situats ben a prop d'ella.

El debat ha tornat a posar-se sobre la taula després que hi hagués una concentració de diferents representants veïnals i polítics, especialment de Barberà, Badia i Sant Quirze del Vallès, el passat dilluns 17. La protesta va estar convocada per la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès, que engloba diferents associacions veïnals de la comarca, també a Sabadell.

Malgrat tot, membres d'entitats sabadellenques no comparteixen tant la preocupació de les poblacions del sud de la ciutat pel que fa al perill i soroll de la circulació d'avionetes. "A Campoamor no hi ha sorolls, i ho dic per experiència", explica Montse Muniente, secretària de l'Associació de Veïns de Campoamor. Ella vivia a Sant Quirze, a on el pas constant dels avions sí era un problema, però quan va venir a viure a la ciutat, aquestes molèsties van desaparèixer. "Em crida l'atenció que al barri ningú es queixi, i fins i tot el contrari: hi ha la idea de que l'aeroport no es toca", diu Muniente. A més, afegeix que entre els veïns hi ha la idea que l'aeroport dóna un "valor afegit" a la ciutat, i només ha sortit el problema a la llum arran de la concentració de dilluns.

Molt similar és el que explica Conxita Membrines, presidenta de l'Associació de Veïns de Les Termes: "els veïns no han mostrat mai cap mena de preocupació per l'aeroport ni pels avions", diu. Suggereix que el problema seria només pels edificis propers a l'infraestructura, tot dient que "no estem tan a prop com Badia o Barberà, que tenen els pisos allà mateix". A més, afegeix que creu que "sí que hi ha un retorn molt positiu per la ciutat", a través de la creació de llocs de feina i com a base dels serveis d'emergència aeris.

Per últim, per a Remedios López, secretària de l'Associació de Veïns d'Espronceda, la qüestió clau prové de que "aquí no donen la volta els avions". Segons explica, "fa molts anys sí que circulaven per sobre del barri, però els veïns de l'època es van queixar i ara ho fan per la zona de Sant Quirze". Tanmateix, es mostra potser una mica més crítica amb la instal·lació aeroportuària, ja que assegura que "a vegades incompleixen els horaris de pas als matins del cap de setmana". Tot i que també diu que no hi ha una preocupació com a tal al barri, sobretot perquè "la meitat de la gent del barri no té molta idea del tema", admet que gràcies a la tasca de la Coordinadora ha entès que hi ha certs problemes de seguretat, en especial "perquè segons tinc entès els protocols de seguretat en temes d'alcoholèmia no s'estan complint". Malgrat tot, diu que cal més informació al respecte per eliminar dubtes: "si l'aeroport ha de ser allà, com a mínim que ens sentim segurs", demana.

La nota més discordant a aquesta tendència la posen alguns veïns dels carrers més propers al límit amb Barberà del Vallès. Entre ells està Cristian Monzón, veí de la Ronda de Pau Vila, carrer límitrof entre les dues poblacions al barri de la Creu de Barberà. Explica que "en qüestió de dos carrers, el soroll desapareix", cosa que potser explica la falta de preocupació pels avions a la resta de la ciutat. "Quan surt un avió patim molt de soroll i és molt molest, sobretot ara amb el teletreball", explica, alhora que indica que és clar que se superen de molt els decibelis permesos per llei a la zona. "He parlat amb diverses persones del barri que estaven acostumades al soroll i no hi veien problema, però l'accident de l'altre dia va generar bastanta preocupació", relata. Indica que amb una modificació de l'activitat n'hi hauria prou: "els veïns reclamem que els avions de l'escola d'aviació, especialment els ultralleugers, que fan molt de soroll, vagin a un altre lloc més aïllat", deixa clar.

