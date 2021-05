Chus Oviedo fa història amb el seu bronze al Campionat d'Europa de tir

La confirmació internacional. Apuntava alt i ja ho va demostrar amb la meritòria desena posició en el seu debut en un Campionat del Món celebrat a l'Índia, on es va quedar només a 1,1 punts de la gran final després de esmicolar el rècord d'Espanya júnior de carabina aire. Ara, en el Campionat d'Europa júnior que es disputa a Osijek (Croàcia), Jesús Oviedo, tirador badienc del Club de Tir Sabadell, ha tornat a exhibir una qualitat excepcional, aconseguint la medalla de bronze en la modalitat de carabina aire 10 metres.

Un resultat històric per aquest noi que només fa cinc anys que practica el tir. Va començar gairebé de casualitat, empès per un amic de l'institut, i ara es consolida com una de les grans promeses de futur en l'àmbit internacional. A la fase de classificació Jesús Oviedo ha acabat segon amb 625,2 punts, només superat per l'italià Dennis Danilo Sollazzo. A la final no li ha pesat la responsabilitat ni els nervis, fent una tirada excepcional que li ha permès pujar al pòdium com a tercer classificat, per darrere de Sollazzo (249,3 punts), campió, i el serbi Marko Ivanovic (248,6). Oviedo ha signat 225,6 punts, superant l'altra representant espanyol, Juan Cecília, quart.

El protagonista estava eufòric després d'aconseguir el seu primer gran èxit europeu. "És com un somni", ha repetit només acabar la competició. Segur que amb la seva ambició ja està pensant en reptes superiors. També en el Club de Tir Sabadell han estat molt pendents de la seva actuació, qualificada de "fantàstica" pel seu president Ricard Martínez. "És un noi que té talent i les idees molt clares. Té una maduresa impròpia de la seva edat i si segueix així arribarà molt lluny".

