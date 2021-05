El Sabadell necessita fer la seva feina i esperar

Primer 'matx-ball'. El Sabadell es juga dilluns la possibilitat de mantenir opcions de lluitar per la permanència a la Lliga SmartBank fins a l'última jornada. Per aconseguir-ho necessita superar la SD Ponferradina a la Nova Creu Alta i esperar que acompanyin els resultats dels rivals directes. En aquest cas, és premissa fonamental que l'Alcorcón no sumi cap punt a Montilivi davant el Girona i/o el Logronyès no guanyi a los Juegos del Mediterráneo a l'Almeria. En els dos casos s'enfronten a equips amb l'objectiu del play-off i això pot ser un factor favorable. També caldrà estar atents als resultats del Nou Castàlia (Castelló-Rayo Vallecano), amb nou entrenador a la banqueta del conjunt orellut, i l'Anxo Carro (Lugo-Cartagena). Tots els partits començaran a les 21 hores.

Antonio Hidalgo ha començat la roda de premsa prèvia amb un record a la figura de Francesc Arnau, director esportiu del Real Oviedo i exjugador del FC Barcelona, que ha mort a les últimes hores de manera sobtada amb només 46 anys. "Des de l'amistat que m'unia amb ell, vull enviar una abraçada i tota la meva força a la família i sobretot els seus dos fills".

Sobre la intensa jornada de dilluns, el tècnic arlequinat ha deixat clar que l'estat d'ànim després de la derrota d'Alcorcón ha millorat. "Els moments durs passen i ara tenim una il·lusió renovada. Ens agafem a aquest percentatge del 35 per cent de possibilitats -un estudi estadístic publicat pel Diari de Sabadell- i l'objectiu és arribar vius a Miranda d'Ebro. Tenim vida i l'hem d'estirar fins a l'últim partit com sigui".

Per això ha demanat als jugadors "convicció, determinació i unes ganes enormes per guanyar el partit. El factor anímic és ara més important que qualsevol tema tàctic. He parlat amb ells i sabem que la situació és difícil perquè no depenem de nosaltres, però és vital fer la nostra feina. Els tres punts ens donaran l'opció de lluitar per la salvació, estic convençut". Tampoc espera una Ponferradina que regali res. "És un equip molt ben treballat que ha estat molt a prop del play-off d'ascens. Segur que ens posarà les coses molt difícils i haurem d'estar molt concentrats". Hidalgo ha assegurat que durant els 90 minuts no estaran pendents dels resultats d'Alcorcón o Logronyès. "Primer hem de fer la nostra feina i després ja veurem com queda la jornada".

Recupera quatre jugadors que no van estar a Alcorcón per sanció -Grego Sierra, Stoichkov, Néstor i Edgar- i també tindrà a la seva disposició Guruzeta després d'aclarir-se que no va veure la groga a Santo Domingo. "Hem de competir i donar la imatge que mereix aquest club i aquest escut", insisteix el tècnic arlequinat en el seu discurs. "Jugaran els onze que crec són millors per guanyar el partit", conclou.

La SD Ponferradina no s'hi juga res després de perdre totes les opcions matemàtiques d'aspirar als llocs de privilegi en una temporada molt meritòria. Curiosament, una de les derrotes més contundents va ser el 0-3 contra el Sabadell al Toralín a la primera volta. En les seves visites a la Nova Creu Alta ha fet de tot. L'última vegada (temporada 14/15) va caure amb un gol de Juanto. El duel serà dirigit pel col·legiat Alejandro Muñoz Ruiz, del Comitè gallec.

Publicitat