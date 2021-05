Emotiva missa en honor a la Verge de la Fuensanta

L'Hermandad Virgen de la Fuensanta ha celebrat aquest migdia una emotiva missa en honor a la Verge Maria a l'exterior de la Parròquia del Sagrat Cor. L'acte ha tingut límit d'aforament per les mesures contra la Covid, però hi han assistit prop d'una cinquantena de persones, entre les quals hi havia alguns representants polítics, membres de l'Hermandad i veïns i veïnes del barri de Ca n'Oriac de Sabadell, així com el president de l'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros, Joaquín Lesmes.

La missa ha començat amb uns minuts de retard, però als assistents no se'ls hi ha fet llarg el temps d'espera gràcies a la música d'ambient que hi havia al recinte. El rector de la Parròquia del Sagrat Cor Fernando Castro, acompanyat de dos ajudants, ha estat l'encarregat de fer les pregàries. Castro ha recordat a Vicente Lorente, qui havia sigut president de l'Hermandad, que va morir el mes de març del 2020 arran del coronavirus. "Tot i les nostres debilitats, Crist sempre estarà al nosre costat", ha dit, a continuació.

En el moment de l'eucaristia, els assistents a la missa s'han aixecat de les seves cadires i han rebut el pa sagrat. Per acabar la missa, el rector ha agraït "participació" de l'Hermandad en l'organització de diverses activitats en honor a la Verge. "L'any que ve estic convençut que farem una festa com a la Verge de la Fuensanta com Déu mana", ha finalitzat.

D'altra banda, Antonio Padilla, president de l'Hermandad Virgen de la Fuesanta, ha explicat que al D.S. que li agradaria que pel 70è aniversari de l'entitat la Verge de la Fuensanta fos declarada patrona de Ca n'Oriac. "Ens ha acompanyat sempre i seria un gran orgull per nosaltres que fos la patrona del barri", ha afirmat. De moment, però, l'entitat ja posa la vista en les activitats que faran de cara l'aniversari de l'any vinent. Esperen que sobretot es pugui celebrar "amb normalitat" la romeria, l'activitat més important de l'entitat.

Ofrenes a la Verge

A banda de la missa d'avui, al llarg d'aquest cap de setmana l'Hermandad ha organitzat diverses activitats. A tall d'exemple, diverses entitats socials de Sabadell van regalar ofrenes ahir a la tarda a la Verge de la Fuensanta. Va ser una jornada festiva en què la banda musical col·laboradora de l'entitat Hermandad Virgen de la Fuensanta es va encarregar de posar la música adient per la situació. Enguany, però, per les restriccions de la pandèmia, els organitzadors no van poder passejar la Verge pels carrers del barri.

