Sabadell ja era al mapa

El Centre d’Esports Sabadell és una de les institucions esportives més importants de la ciutat i tot i que no és la més gran, probablement és la que genera més ressò fora del terme municipal. Tots vam celebrar amb intensitat l’ascens la temporada anterior, i tots hem patit aquest dolorós final de temporada, que ens ha deixat amb la mel als llavis. El Diari sempre ha estat al costat de l’afició –una afició extraordinària!–, dels socis –quasi 3.000 sabadellencs compromesos– i dels nous propietaris, amb Esteve Calzada al capdavant. Hem reconegut i donat suport tant a la trajectòria esportiva d’un equip entregat capaç de resultats èpics, com a la professionalitat i l’ambició dels nous gestors, sense l’esforç inversor dels quals probablement el Sabadell hauria desaparegut.

Però no podem oblidar que el Centre d’Esports Sabadell no deixa de ser una empresa privada, propietat d’uns accionistes que han arriscat un capital esperant uns retorns econòmics. No és una empresa qualsevol, és cert: gestiona les emocions de milers d’arlequinats, socis o no, i representa la ciutat allà on va (com altres clubs esportius de Sabadell). Per això afirmem que Esteve Calzada es va equivocar en la seva intervenció del dimarts. Compartim la frustració del descens, però no era el moment de llençar pilotes fora i retreure a la ciutat –Ajuntament, empresaris i aficionats no socis– una suposada manca de suport al seu projecte esportiu i empresarial. Dimarts era el moment d’explicar les raons del fracàs i traçar les línies de futur.

La guerra de comunicats, però, va posar en relleu que l’Ajuntament va gastar la temporada passada més de 700.000 euros en el Centre d’Esports Sabadell, sense comptar el lloguer del camp municipal (que no paguen). Hi ha molt a dir sobre si aquest suport és insuficient, raonable o excessiu, però és poc aconsellable que el debat es forci quasi en forma de xantatge. Perquè la realitat és que els gestors del CES no “han posat Sabadell al mapa”, i tampoc semblen fer autocrítica pel fet que, com diuen, empresaris i aficionats no responen al seu projecte com esperaven. Per respecte a la ciutat i a l’afició arlequinada, és recomanable un debat seriós, tranquil i propositiu en dues direccions.

