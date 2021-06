L’estiu del 2021, un temps per gaudir-lo plenament

Després de la bona experiència de l’estiu passat quan, malgrat la situació pandèmica, es van obrir pas a tot Catalunya i amb total seguretat una munió d’activitats de lleure, educatives i esportives, aquest any es tornaran a fer, per tal que infants i joves puguin gaudir-ne plenament.

Els ajuntaments tornen a demostrar el seu compromís, i amb el suport tècnic, material i econòmic de la Diputació de Barcelona, treballen perquè infants i joves disposin d’una oferta prou àmplia i diversa per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en el conjunt de les activitats educatives i de lleure que s’organitzen al territori.

Com l’any passat, el món local s’està bolcant en la preparació de l’oferta de lleure en temps de vacances per a infants i joves. A hores d’ara, molts ajuntaments compten ja amb un ampli catàleg de recursos i serveis d’estiu i dissenyen activitats, aporten ajuts i cedeixen espais i materials a les entitats de lleure i esportives dels seus municipis, a més de donar suport a les famílies a través de beques, la reducció de preus i fins i tot la gratuïtat.

Malgrat que les actuals dades sanitàries són millors, tot fa preveure que aquest estiu no serà del tot “normal” i que es mantindran moltes de les mesures de seguretat que encara ara cal aplicar. I és per això, que des de la Diputació de Barcelona es continua treballant en diverses línies de suport per acompanyar els ajuntaments de la província en l’organització d’activitats. A més, s’han intensificat i reforçat els espais de relació amb el personal tècnic municipal i els responsables polítics dels ajuntaments de la província. I se segueixen impulsant els contactes amb els agents educatius, esportius i de lleure per compartir propostes i criteris que ajudin a fomentar i promoure l’organització d’activitats segures i de qualitat.

Juntament amb aquest treball, la Diputació de Barcelona torna a posar a disposició del món local i del conjunt de la ciutadania el web Per un estiu segur per a tothom: activitats d’estiu 2021, on els professionals dels àmbits de l’esport, el lleure, la joventut i l’educació poden trobar tot un seguit de recursos normatius, educatius i recomanacions amb la voluntat de contribuir a planificar i organitzar activitats locals per a infants i joves, des d’una perspectiva municipal, equitativa i de qualitat.

Aquest web s’anirà actualitzant quan hi hagi novetats, i en ell, a banda de les mesures i recomanacions sanitàries i higièniques, s’hi poden trobar també materials educatius, esportius i de lleure organitzats per temàtiques d’interès, com ara autoconeixement i orientació, hàbits saludables, sexualitat i gènere, activitats esportives i acompanyament emocional; o per grups d’edat, de 6 a 9 anys, de 10 a 14 anys o de més de 14 anys.

La Diputació anima a fer ús dels recursos i orientacions d’aquest web, que vol esdevenir un lloc de referència on buscar informació actualitzada per a un estiu en què tot torna a ser possible.

I una vegada passat l’estiu, la Diputació de Barcelona seguirà oferint formació i recursos per orientar, acompanyar i ajudar els ajuntaments i la comunitat educativa, esportiva i juvenil en el disseny i la preparació del nou curs.

Més informació a www.diba.cat/web/activitats-estiu/

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon, especialment, als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats” i número 4 “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

