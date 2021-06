Personal sanitari, una professió de futur

La pandèmia ha canviat les nostres vides, de moltes maneres. També els joves i els seus interessos professionals: les cerques de carreres relacionades amb l’àmbit de la salut han augmentat un 30% entre els alumnes, que d’aquí a tres dies comencen la selectivitat, segons les dades de la ‘start-up’ sabadellenca d’estudis universitaris Univrs, que compta amb una base de dades de 40.000 estudiants.

Aquesta estadística pren encara més força ara que els alumnes acaben segon de batxillerat. La setmana que ve hauran d’afrontar les proves d’accés a la universitat, un moment clau per al seu futur. L’interès creixent per aquestes professions consolida la idea que s’està gestant a Sabadell: la ciutat es vol situar com un referent català en recerca i innovació i, com a part d’aquest procés, l’Ajuntament, el Taulí i la UAB han fet passos endavant per posar en marxa un nou grau d’Infermeria a la ciutat.

No és estrany: en només any, del 2019 al 2020, les sol·licituds per cursar aquests estudis van créixer un 34% a la Universitat Autònoma, una tendència a l’alça que va començar el 2015. Situar-nos com a capdavanters en el terreny sanitari és una estratègia intel·ligent de futur. Ara més que mai.

Publicitat