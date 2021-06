Resignació i crítica entre els sabadellencs per l'aparcament de La Bassa

La Bassa de Sant Oleguer, potser la piscina pública amb més èxit de la ciutat, tindrà problemes d’aparcament aquest estiu. I és que a causa de la posada en marxa del centre de vacunació massiu a la Pista Coberta d’Atletisme de Sabadell, el pàrquing de la Bassa només servirà per acollir aquells que s’hagin de vacunar, i no pas els usuaris de les piscines.

“El pàrquing pot ser per a tothom”

El Ramon, de 37 anys, diu que “crec que podrien intentar que el pàrquing sigui per les dues coses: la Bassa i el centre de vacunació”, tot distribuint les places. D’altra banda, la Mariona, de 36, afegeix que “si la vacunació és ordenada i hi ha uns horaris i tot, no hi haurien d’haver aglomeracions”. A més, defensen que les piscines de Sabadell tenen bons serveis pels diners que valen les entrades.

“Si ha de ser permanent s’ha de buscar una solució”

La rellevància de la disponibilitat de l’accés en cotxe a la Bassa es dispara entre els més joves. Bona mostra en són la Mireia i la Natàlia, de 19 anys. Elles són més aviat crítiques amb que l’aparcament s’empri pel centre de vacunació massiva, tot i que entenen la necessitat: “és una necessitat d’ara pel centre de vacunació, i si és puntual em sembla bé”, diu la Mireia. Malgrat tot, expressa que no són pocs els inconvenients: “a la meva família anem amb totes les motxilles carregades fins la Bassa, i dur-te el menjar, les tovalloles, la nevera i tot caminant i sota el sol, es fa una mica pesat”. D’altra banda, la Natàlia diu que “si ha de ser alguna cosa permanent, crec que s’hauria de buscar una solució perquè els cotxes puguin aparcar més a prop”. Totes dues es mostren molt contentes amb les instal·lacions de la Bassa.

“Al final, és necessari per la vacunació”

També molt contents amb l’equipament es troben el Jonathan i el Kevin, de 18 anys. L’últim diu que és molest no tenir aparcament a la piscina, tot i que “al cap i a la fi és necessari per la vacunació; entenc que no és dolent que la gent es pugui vacunar malgrat no es pugui aparcar”. El Jonathan, per la seva banda, remarca que “és important poder-se vacunar” i per tant també veu bé haver de fer aquest esforç de mobilitat. “L’aforament es reduïrà, tot i que la gent està necessitada de festa, piscina i platja, i hi haurà aglomeracions”, vaticina el Kevin sobre les instal·lacions.

