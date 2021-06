Denuncien falta d’interès per fer el museu tèxtil a Sabadell

L’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil (Tèxtil’s) denuncia que el Govern ajorna tant com pot la decisió sobre què fer amb el Vapor Pissit i, de retruc, amb l’anhelat Museu de la Indústria Tèxtil Llanera. “L’Ajuntament no hi posa gaire interès”, lamenta el president de Tèxtil’s, Manel Borrell. Des de l’associació hi ha molt interès que el consistori doni suport a la proposta d’ubicar un futur museu tèxtil al Pissit perquè és qui té gran part del patrimoni que es conserva, com màquines i mostres principalment, així com el mateix edifici, que es vol utilitzar de seu perquè es considera un dels millors exemples de com eren els vapors sabadellencs.

Borrell creu que el procés de decisió s’allarga perquè el Govern dubta sobre què fer al Vapor Pissit, si el museu tèxtil o dependències municipals. A hores d’ara, l’Ajuntament està pendent de licitar les obres per rehabilitar la nau del vapor més pròxim a la Rambla, que es faran amb una subvenció de 200.000 euros de la Generalitat, mentre decideix els usos d’aquest espai.

Noves adhesions

En les últimes setmanes, l’associació ha sumat nous suports a la proposta de creació d’un consorci publicoprivat que gestionaria el museu. En aquest organisme, Tèxtil’s voldria que hi participessin tant l’Ajuntament de Sabadell com la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així com les entitats sabadellenques que s’hi vulguin sumar o donar-hi suport. Entre les entitats que avalen la iniciativa, al capdavant hi ha tant el Gremi de Fabricants com la Fundació Bosch i Cardellach. La UES també hi dona suport i el seu president, Josep Maria Manyosa, considera que “qualsevol cosa que serveixi per recuperar i preservar la memòria històrica de la indústria és vital per entendre el passat de la ciutat”, i creu que el Vapor Pissit “des d’un punt de vista de patrimoni industrial, és el lloc ideal”.

També dona suport a la proposta el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, que considera que Sabadell té una oportunitat per fer aquest museu aprofitant que serà la capital de la cultura catalana el 2024. "És un moment idoni per donar una empenta al Museu Tèxtil Llaner i de la Moda a l'antic Vapor Pissit, que reuneix al mateix temps aquests propòsits, la singularitat cultural, la vitalitat de la ciutat i la memòria històrica del que va ser, en un període tant llarg de temps i que pot caure en l'oblit", subratlla el vocal de les juntes de la Delegació del Vallès del col·legi, Esteve Font i Renom.

Per la seva part, el president de l’Acadèmia Catòlica, Ramon Graells, que també secunda la iniciativa, comparteix que “si es tracta de crear el museu, endavant. Sabadell ha estat el que ha estat gràcies al tèxtil; és referent en l’àmbit espanyol i en l’àmbit europeu, i val la pena conservar-ne la memòria”.

