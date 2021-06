Marta Farrés: “El Govern està bé com està perquè funciona”

“Sembla que hagi passat molt més temps”. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, celebra dos anys al capdavant del govern de la ciutat. Arriba a l’equador d’un mandat marcat per la pandèmia. El Govern sabadellenc, la majoria sense experiència prèvia en política, va haver de reaccionar ràpidament i prendre decisions mai imaginades. La Covid –un enemic invisible sobre el qual no se sabia res– ha canviat el full de ruta del mandat del PSC i Podem.

Malgrat tot, Farrés vol accelerar la maquinària de l’Ajuntament per culminar el mandat amb una base sòlida, els grans projectes definits i les obres principals iniciades.

Dos anys de mandat, amb una pandèmia pel mig. Cap a quina direcció va Sabadell?

Sabadell està fent el camí per exercir de capital del seu entorn i en l’àmbit metropolità. Les grans polítiques del Govern van dirigides en aquesta direcció... És cert que la pandèmia ens ha trasbalsat, però també ha estat una oportunitat per repensar el nostre futur. La Covid ha permès accelerar temes cabdals per a la ciutat, com els projectes sabadellencs presentats als fons Next Generation.

Hi ha projectes en marxa, però també ha descartat actuacions incloses en el seu programa electoral del 2019. Quina ha estat la renúncia més dura?

M’ha sabut greu no poder tirar endavant molts projectes... però n’hi ha un per sobre la resta: em dol no construir l’Escola de Música i el Conservatori a l’Eix Macià, perquè és una actuació necessària en una ciutat amb talent musical com Sabadell.

El projecte ha quedat en un calaix? No es farà?

Ho recuperarem aviat. Hem començat a fer els primers plànols i esperem poder iniciar les obres a l’inici del proper mandat.

És diferent de la Marta Farrés de fa dos anys? L’ha canviada l’alcaldia?

Soc la mateixa, però he après molt en aquest temps. Ara sé gestionar una responsabilitat enorme i prendre les meves pròpies decisions, sense por i moltes vegades sola. Soc conscient que tinc el pes sobre les meves espatlles, cosa que no em passava quan era regidora.

Hi ha qui veu aquesta determinació un punt autoritari.

No ho soc gens. Tinc molts defectes però aquest no. Escolto la gent abans de decidir, però també soc conscient que està a les meves mans. L’oposició confon responsabilitat amb autoritarisme. Quan ells [ERC, Crida] governaven, van demostrar que eren incapaços de decidir i no van fer res.

ERC i la Crida consideren que sí que van fer feina i pensen que el Govern actual se l’està atribuint.

No se’n van sortir i ara volen justificar-se. En el món municipal, saps el dia que entres i el dia que surts... i tot el que no fas en quatre anys no existeix. Són les regles del joc per a tothom. Van utilitzar la ciutat per fer la independència, no van dedicar-se a Sabadell ni van exercir d’alcaldes. A mi no m’interessa ni Madrid, ni Catalunya, ni Europa. Si fos així, em faria eurodiputada.

A hores d’ara, tenint en compte els efectes i retards per la pandèmia, quant de temps necessita per culminar el seu projecte de ciutat?

Ho visc com una novel·la, amb un plantejament, un nus i un desenllaç. Tres mandats, en els quals primer poses les prioritats en agenda, després executes gran part de les obres i, per últim, consolides una visió de ciutat. En aquests dos anys hem tornat a posar en marxa l’Ajuntament. Primer hem solucionat qüestions com la neteja i l’espai públic, el dia a dia de la gent, sense deixar de banda els projectes a llarg termini, com la Gran Via i el Taulí. També crec que l’Ajuntament ha contribuït a rebaixar la tensió social que hi havia a la ciutat en relació amb la política.

"El govern anterior va utilitzar la ciutat per fer la independència i no va dedicar-se a Sabadell”

El Govern ha presentat un conjunt d’obres per valor de 20 milions d’euros que s’adjudicaran abans de l’estiu. Per concretar, què estarà fet abans d’acabar el mandat?

Veurem la plaça de la Fuensanta, el nou Passeig, el parc de les Aigües i el del Nord... I deixarem molt avançat el Portal Sud, el pavelló dels Merinals i les promocions d’habitatge públic, entre d’altres.

Ha demanat més de 500 milions de fons europeus Next Generation. Confia que la Unió Europea els concedirà? Els projectes es descartaran si es denega la subvenció?

Són projectes que tenen moltes possibilitats, per tant, confio que ens donaran els diners. S’inclouen projectes estratègics, com la transformació del Ripoll, que si no es fan amb fons europeus, buscarem altres suports econòmics per realitzar-los.

Parlant de projectes a llarg termini, ara que Lourdes Ciuró ha marxat de la política sabadellenca per liderar la conselleria de Justícia, se’n va també el projecte de la Gran Via?

Ja n’he parlat amb el nou portaveu de Junts, en Lluís Matas, i puc dir que la transformació de la Gran Via segueix perfectament vigent. Valoro molt el seu esforç per incidir en la ciutat.

Preveuen l’entrada de Junts al Govern, tal com ells plantegen?

El Govern està bé com està perquè funciona. Amb Junts hem buscat aliances puntuals i hi tindrem tota la col·laboració com fins ara.

La Crida ha anunciat moviments per generar una majoria alternativa a Sabadell.

Ja ho van intentar fa dos anys i van fracassar. Mentre ells plantegen això, jo em dedico a governar, que és el que em toca. La Crida va sempre a la contra, no venen a construir, i el més trist de tot és que ERC fa seguidisme i encara està més radicalitzat que la mateixa Crida. Ja ho he dit i ho torno a dir: mantinc la mà allargada a tothom, però mentre les seves propostes siguin una banca pública o un salari mínim de ciutat, poc tindrem a parlar. El que els passa és que no tenen idees... jo sé els meus titulars per a la ciutat, tu has vist els seus?

Un dels canvis respecte al mandat anterior ha estat el model de participació. Ara sembla que Sabadell no en tingui i han tingut problemes associats amb això, com la reforma de la plaça del Treball.

Abans es feien processos participatius i no es posaven els diners per executar-los, com ha passat a plaça del Treball. És un problema que sí que hem heretat del govern quadripartit.

"Dir que sí a tot ho sap fer la meva filla, el que s’ha de fer és defensar propostes realistes”

Aleshores prescindeix de la participació ciutadana.

No és això. Dir que sí a tot ho sap fer la meva filla, el que s’ha de fer és defensar propostes realistes. En tots els projectes s’ha de comptar amb l’opinió dels veïns, però abans cal marcar les prioritats. S’ha d’anar molt amb compte amb la participació, jo crec que és una forma d’amagar les debilitats dels polítics.

Sobre patrimoni. Quin paper tindrà l’Ajuntament en relació amb la municipalització de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil? Ara mateix hi ha el litigi obert amb l’Estat. L’Ajuntament vol negociar?

Per al projecte de transformació de la Gran Via i el Ripoll necessitàvem comptar amb l’Artèxtil i ja el tenim. Ara mateix no necessitem la Caserna, així que esperarem que la justícia ens doni la raó. I si mai hi ha una proposta alternativa de l’Estat, estic disposada a parlar-ne.

Té interès per adquirir l’edifici de Correus de la via de Massagué?

Hem de rehabilitar el patrimoni que tenim, com l’Artèxtil i la Sallarès Deu. Ara començarem a rehabilitar el Vapor Pissit. Fins que no fem això, no comprarem res més. Això d’anar adquirint edificis sense saber què hi posaràs, com feia el govern anterior, no tenia cap mena de sentit.

Fa pocs dies, l’Ajuntament i el sector econòmic han posat en marxa la plataforma Invest in Sabadell. A la seva primera entrevista va dir que picaria portes per portar inversions a la ciutat. Ho ha fet?

Sí i espero que aviat es comenci a veure. Trobar noves empreses perquè s’instal·lin a Sabadell en context de pandèmia és molt dur, però s’estan movent coses. Ara hi ha empreses sabadellenques que volen créixer i d’altres que volen venir. Qui transforma i aporta qualitat a Sabadell són les empreses, no l’administració pública.

Quin tipus d’empreses busca? Quines zones vol potenciar, a banda del Ripoll com ja ha dit?

Indústria tradicional i noves indústries, vinculades a l’economia verda, per exemple. Pel que fa a la ubicació, volem donar una sortida a Sant Pau de Riu-sec, un polígon maleït primer per la crisi econòmica i després per la Covid. També volem potenciar l’entorn del Cercle Sabadellès i de la UAB.

Sembla que s’està iniciant una nova etapa en la política catalana. El PSC s’ha ofert als independentistes per arribar a acords pels pressupostos al Parlament. Aquest nou tarannà influirà en la política sabadellenca?

Sabadell no està aïllada i forma part de la realitat catalana. Ara bé, en el món municipal la política està vinculada a les persones i no tant a les sigles. En el cas d’ERC, encara no han decidit qui liderarà el partit a Sabadell i això dificulta encara més les coses.

"Per fer feina al món municipal, calen tres mandats. Com en una novel·la, hi ha plantejament, nus i desenllaç”

Ja s’ha reunit amb la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró. Han parlat de construir els nous jutjats?

Em va dir que és una de les primeres coses que tractaria just arribar a la conselleria. Des del meu punt de vista, hem de deixar-ho tot lligat aquesta legislatura, haver fet un calendari i definit la inversió. Que Ciuró sigui consellera és molt positiu perquè la ciutat té una porta d’entrada a la Generalitat.

L’Ajuntament ja ha fet tot el que li tocava en relació amb els nous jutjats? En quin punt està la nova seu de Bombers?

Pel que fa als jutjats, hi ha un conveni sobre la taula de Justícia, però com que hem estat sense govern tant de temps... i respecte als Bombers, encara hem de tancar la ubicació amb la conselleria d’Interior.

No puc acabar l’entrevista sense preguntar-li pel Centre d’Esports Sabadell. Què pensa de la petició de més recursos municipals del club?

Encara no he entès què han fet i només espero que puguem reconduir la situació aviat.

