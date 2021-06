Lu Rois i Maria Arnal posen punt final a l'Embassa't més especial

Lu Rois i Maria Arnal van ser les últimes artistes a sortir a l'escenari de l'Embassa't, però van deixar el llistó ben alt per l'edició de l'any que ve. La cantant sabadellenca va actuar ahir a la tarda, cap a dos quarts de vuit, i la cantant badalonina ho va fer al vespre, a partir de dos quarts de deu. El tradicional festival de música a Sabadell va acabar ahir després de quatre dies frenètics. L'amfiteatre del Parc Catalunya s'ha omplert en la majoria de concerts i la rebuda del públic ha estat molt bona. Tot i les restriccions per la pandèmia, l'Embassa't d'enguany ha estat potser el més especial de tots. De fet, ha aconseguit reunir prop de 4.500 persones. Una xifra destacable.

D'entrada, Lu Rois, acompanyada del guitarrista Santi Careta i la discjòquei Gemma Planell, àlies DJ Tutu, va aconseguir congregar un públic d'almenys tres-centes persones. L'artista va desplegar gran part del seu repertori de cançons, algunes en català i d'altres en castellà. Per exemple, va cantar èxits com Luna Nueva, L'Amor més gran de tots i L'Univers als teus ulls. A més, entre tema i tema, Rois va recitar diversos poemes de coneguts autors com Maria Mercè Marçal, Rafael Alberti i Enric Casassas.

El públic responia amb aplaudiments després de cada cançó. "Gràcies a tot l'equip de l'Embassa't. Actuar a Sabadell, que és casa meva, sempre és especial i estic molt contenta de ser aquí", va dir Lu Rois abans de posar punt final a la seva actuació, que va durar uns 60 minuts. En el temps d'espera abans que sortís Maria Arnal a l'escenari, la DJ T.Modet va punxar diversos temes per animar l'ambient a l'amfiteatre del Parc Catalunya.

Mari Arnal posa la cirereta al pastís

Vora dos quarts de deu de la nit el torn va ser de Maria Arnal, que va fer un duo amb Marcel Bagés. Més de cinc-centes persones van assistir al concert de la cantant badalonina, que va actuar descalça, un fet que sol ser habitual en les seves actuacions. Arnal va cantar temes dins del seu disc Clamor, com Tras de ti, Cant de la Sibil·la i Meteorit ferit, que va ser la cançó amb què més va ballar i cantar el públic. Sens dubte, la cantant va estar a l'altura del festival de música i va posar la cirereta al pastís per acabar l'Embassa't.

Cap de setmana mogut

Així mateix, dissabte va ser el torn dels Manel, que van actuar davant de més d'un miler de persones, entregades des de l'inici amb les cançons del grup. De fet, es va penjar el sold out i els food trucks estaven plens. La banda barcelonina va cantar cançons com Teresa Rampell, L'amant malalta i Els entusiasmats. I pel que fa al diumenge al matí, el protagonisme a l'Embassa't el van tenir les famílies, que van gaudir del concert del grup català d'animació Xiula.

