Cartells veïnals contra ERC generen una picabaralla política

Uns cartells veïnals que s'han repartit al barri dels Merinals i el Poblenou que carreguen contra ERC han desembocat en un episodi de tensió entre els republicans i el govern sabadellenc. Els cartells carreguen contra el grup municipal per la reobertura parcial del consultori mèdic del Poblenou i també acusen els republicans i a la Crida de "no recolzar" el nou pavelló dels Merinals. Davant les crítiques, les regidores republicanes Èlia Soriano i Francisca Maya han titllat de bustisme aquestes afirmacions, que asseguren que són mentida. "Demanem a Marta Farrés que digui als seus esbirros que retirin aquesta brossa dels nostres barris", han tuitejat.

La Junta de Portaveus, de la seva banda, ha instat a les regidores que demanin disculpes públicament en un termini de 48h. De no ser així, s'aprovarà una moció conjunta del govern PSC-Podem i Junts i Ciutadans de condemna a les paraules de les regidores republicanes. El tinent d'alcaldessa i portaveu del PSC, Pol Gibert, sosté que "s'ha redactat una declaració de condemna dels grups municipalsm però hem donat l'opció a ERC que corregeixi". El portaveu considera que aquest comentari "no compleix amb l'ètica política" i ho ha qualificat d'insultant.

També des de la Federació d'Associacions Veïnals (FAVS) han reclamat una rectificació pública de les regidores, i han titllat els seus comentaris de "lamentables" i "ofensius". Tanmateix han exigit a la direcció d'ERC que valori l'obertura d'un expedient per investigar aquests comentaris.

ERC: "La presidència de la FAVS està polititzada"

De la seva banda, ERC defensa que el PSC "instrumentalitza" l’actual presidència de la FAVS. Els republicans consideren que "hi ha una evident politització, una clara instrumentalització per part del PSC i la una supeditació a aquest partit", etziben. Des del partit també insisteixen que s'han divulgat mentides: "No és certa la nostra posició contrària en qüestions com ara el consultori del Poblenou o el pavelló dels Merinals".

Tot i això, han demanat disculpes a través d'un comunicat a les persones del moviment veïnal que s'hagin sentit ofeses: "No era la nostra intenció", han remarcat. Fonts republicanes, però, apunten que la FAVS ha rebut en l'últim any 60.000 euros del govern municipal.

Quan @erc_sbd afirmem que a #Sabadell ha tornat el bustisme (o #neobustisme) com a forma d’entendre la política municipal, ho diem per coses com aquestes. Demanem a Marta Farrés que digui als seus esbirros que retirin aquesta brossa dels nostres barris. https://t.co/MugG525gDf pic.twitter.com/5WuwiZwK2k — Francisca Maya Heredia #GovernRepublicà (@maya_hered) June 12, 2021

❌ A @erc_sbd les molesta que @AVPoblenou reclamen el CAP que ERC les cerró, o que los vecinos de Merinals se quejen de su NO apoyo al nuevo pabellón del barrio. Hacéroslo mirar. Llamar a vecinos/entidades “esbirros” y a las protestas “basura” es de todo menos democrático. pic.twitter.com/J7L5rfgMR6 — Pol Gibert (@polgibert) June 13, 2021

