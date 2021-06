A les portes de l'obertura de les piscines, amb un aforament del 70%

La temporada d'estiu la tenim molt a prop, queda reflectit en l'obertura de les piscines. Dimarts vinent, dia 22 de juny, s'obriran les piscines municipals i la Bassa. Les instal·lacions estaran disponibles fins a principis de setembre. El dia pot variar segons cada piscina (des del 31 d'agost, com la Bassa o fins al 12 de setembre, Cal Marcet i Parc del Nord). Com l'any passat, s'establiran diferents mesures sanitàries necessàries per prevenir la Covid-19, d'aquesta forma els usuaris podran gaudir d'un espai d'oci amb tranquil·litat i seguretat, segons confirma l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Un canvi important respecte l'any passat és l'aparcament, a causa de la posada en marxa del centre de vacunació massiu a la Pista Coberta d’Atletisme de Sabadell, el pàrquing de la Bassa només servirà per acollir aquells que s’hagin de vacunar, i no els banyistes.

Com l'any passat, les mesures anti-Covid són les següents: en primer lloc, es manté un aforament limitat; tal com indica el Procicat, es permet un capacitat màxima del 70%, la Bassa podria acollir un màxim de 1.800 usuaris per torn i la resta de piscines entre 250 i 300. En segon lloc, s'oferiran dos torns, un al matí, de 9:45h a 14:15h i l'altre a la tarda, de 15h a 19:30h; per netejar i desinfectar a més de donar oportunitat d’accés a més usuaris.

Finalment, es mantindran els preus reduïts. Els dies lectius serà de 2 euros a les piscines i 2,5 euros a la Bassa, en canvi, els festius de 2,5 i 3 euros respectivament. Tot i això, el preu de l'entrada pot variar segons el grup d’edat; amb reduccions per a col·lectius com ara infants i joves menors de 15 anys, jubilats, pensionistes o persones amb discapacitat. Les entrades seran anticipades, a més, l'Ajuntament s'insisteix que s'adquireixin a través d'internet.

L'APARCAMENT DE LA BASSA

Un canvi substancial és la prohibició d'accedir a la Bassa amb un vehicle privat, mentre el vacunòdrom de la Pista Coberta estigui en funcionament.

Des de l'Ajuntament s'han impulsat dues mesures per poder facilitar l'aparcament. D'una banda, l'aposta pel transport públic: es posarà en marxa un autobús que connectarà cada 15 minuts de manera gratuïta l'aparcament de la Pista amb els serveis de bus urbà i interurbà, a més de les estacions de Ferrocarrils, a Plaça Major i a Renfe. Marta Farrés fa una crida a la ciutadania a utilitzar el transport públic: "És molt senzill i fa moltes parades. No estarà ple", assegura. Tanmateix, la iniciativa també té la voluntat d'atraure a banyistes fora de la ciutat.

D'altra banda, s'ha habilitat un aparcament al costat de les piscines municipals Joan Serra. Tot i això, es podrà utilitzar l'aparcament de la Bassa per deixar o recollir infants, però en cap cas per estacionar.

