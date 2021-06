La importància d’anar a l’una

L’Ajuntament i els principals agents econòmics de la ciutat –les patronals i els sindicats– han deixat al marge les seves diferències per constituir una aliança publicoprivada per fer avançar l’economia sabadellenca.

Han constituït la Taula per al Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell, una plataforma per captar inversions, internacionalitzar la marca de la ciutat i generar un hub d’innovació i de recerca vinculat a l’àmbit de la Gran Via, entre molts altres objectius. És un orgull veure com les principals entitats i institucions es posen d’acord, símptoma que malgrat les diferències, la ciutat persegueix objectius comuns: cal dinamitzar l’economia, atraure més talent i empreses, potenciar l’emprenedoria i fer que el creixement i la dinamització suposi una millora de la qualitat de vida dels sabadellencs.

La nostra ciutat té molts actius: és la tercera ciutat de Catalunya amb més teixit empresarial i una de les principals en generació de riquesa (més de 4.000 milions de valor afegit brut anuals). La bona posició que ocupa Sabadell, però, no ens ha de fer perdre perspectiva. Per això, iniciatives col·lectives com l’Invest in Sabadell i la Taula són més necessàries que mai.

