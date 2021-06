La Casa Grau podria haver estat la seu de Salut i Acció Social

L’abandonada Casa Grau seria avui la seu de les regidories d’Acció Social i de Salut si hagués prosperat un projecte desconegut fins ara i al qual ha tingut accés aquest diari. La intenció era rehabilitar aquest edifici de propietat municipal i connectar-lo amb el del costat per tal de convertir la plaça del Gas (Centre) en el nucli administratiu de l’atenció social i sanitària de Sabadell. El projecte comptava amb el vistiplau del govern quadripartit i estava pressupostat en 2 milions d’euros, que haurien sortit del romanent d’anys anteriors, tal com confirmen diferents fonts coneixedores de l’operació.

Les mateixes fonts asseguren que la proposta estava avançada, de tal manera que “vam arribar fins a l’últim tràmit de fer l’encàrrec per contractar la redacció del projecte a partir de la idea que teníem”. Però això ja no es va fer i l’avantprojecte va quedar guardat en un calaix després de les eleccions municipals del maig del 2019. A hores d’ara, preguntat per aquest diari, el Govern no s’ha pronunciat sobre el projecte en qüestió i assegura que “s’estan estudiant els usos que pot tenir la Casa Grau”. Aquesta casa està protegida pel Pla de protecció de patrimoni local (PEPS) amb un nivell de conservació.

‘Hub’ de l’atenció social

La voluntat d’ajuntat aquestes dues regidories a la Casa Grau correspon a la planificació d’equipaments que contínuament el consistori té sobre la taula, sigui amb aquest o altres als quals té pendent donar ús, com el Vapor Pissit. Fonts d’ERC expliquen que el projecte de la Casa Grau “estava molt ben pensat i elaborat perquè la plaça del Gas fos l’epicentre de les polítiques socials de Sabadell, concentrant l’acció social en un edifici”.

D’aquesta manera, la Casa Grau hauria incorporat la regidoria d’Acció Social i l’edifici quedaria connectat amb el que ja hi ha a la plaça del Gas, seu de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), el Servei d’Urgències i Emergències Socials (SUES) i el laboratori municipal. Tanmateix, es preveia la possibilitat que la Casa Grau també fos la seu de la regidoria de Salut, actualment situada al carrer de Sant Joan, 24 (Centre), tot i que per a aquesta regidoria també es valorava l’opció de traslladar-la a la seu que Acció Social hauria alliberat a la Rambla, 22. Si bé els serveis de l’àrea social es concentrarien al Centre, la voluntat era desplegar punts d’atenció social més distribuïts per tota la ciutat. El projecte d’un d’ells, el del carrer de Covadonga –a tocar de Fira Sabadell–, el va aprovar la Junta de Govern Local del passat 11 de maig. Previsiblement, entrarà en funcionament el 2022. Se’n faran dos més, un al nord i un altre al sud.

Hotel d’entitats a la Rambla

Com que Acció Social deixaria la seu que té a la Rambla, 22, aquest espai es preveia convertir-lo –si no en la regidoria de Salut– en un hotel d’entitats. “Hi ha una necessitat enorme de locals d’entitats que mai podràs abastir”, reconeixen fonts de l’anterior govern, però d’aquesta manera es podria oferir a diferents entitats “un lloc cèntric de fàcil connexió”. Sobretot enfocat a aquelles associacions o entitats que només necessiten un espai per reunir-se periòdicament i no un lloc fix inamovible.

Rehabilitació integral i pati obert

El projecte que ara surt a la llum preveia fer una rehabilitació integral de la Casa Grau, ja que “la vam trobar totalment degradada i en un estat lamentable”, i connectar-la amb l’altre edifici municipal de la plaça del Gas, que pràcticament es troben paret per paret.

La connexió s’hauria fet per la planta baixa amb escales i ascensor. Els tècnics de l’Ajuntament havien previst obrir el pati a la ciutadania, si no de forma permanent, en un format similar als dels jardinets de la Caixa, que tanquen a la nit. Una altra voluntat era que la Casa Grau tingués espais multifuncionals perquè poguessin acollir formacions dirigides als professionals. En total, si s’hagués materialitzat el projecte, hi haurien anat a treballar unes 70 persones en total.

