El gran repte per al 2023

Queden menys de dos anys per a les pròximes eleccions municipals i el fet és que es nota en els fets i en les paraules de la política sabadellenca. El Govern ha anunciat un ventall ampli d’obres per a aquest estiu i ja ha programat més de 20 milions d’euros en adjudicacions abans d’arribar a les vacances, símptoma que l’activitat de l’Ajuntament comença a agafar bon ritme després de l’aturada per la pandèmia.

Al mateix temps, els grups de l’oposició marquen perfil, amb propostes concretes per a la nostra ciutat. Alhora, i a mesura que s’apropen els comicis, la pugna política aviva la tensió entre els adversaris. Aquest no és un equador de mandat com altres: en el camí que queda per arribar a l’any 2023, la ciutat ha de sortir de la recessió, ha de superar la pandèmia i sortir-ne reforçada, amb un bon posicionament estratègic al país.

En aquests mesos que venen, s’han de multiplicar les oportunitats de negoci, dinamitzar l’economia i fer que tot serveixi per millorar les vides dels sabadellencs. Tenim tots els actius per sortir-nos-en perquè aquesta idea uneix la classe política, el teixit econòmic i el social. I tota la ciutadania.

