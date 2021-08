L'Ajuntament executa 14 actuacions de xoc contra les paneroles

L’Ajuntament de Sabadell ha dut a terme catorze actuacions contra les paneroles en diversos punts del clavegueram de la ciutat des que va començar l'agost amb l'objectiu de posar fi a aquesta plaga. Per dur a terme aquests treballs, una empresa especialitzada en fa la vigilància i, quan escau, aplica els tractaments adients, que poden trigar una setmana o deu dies a fer l'efecte. Cal recordar que un veí de La Concòrdia va denunciar en el D.S. que hi havia una plaga de paneroles a l'avinguda dels Paraires.

“L’Ajuntament actua preventivament en aspectes de salut pública i les actuacions sistemàtiques programades són una gran eina per evitar la presència de plagues, però també necessitem la col·laboració de la ciutadania per la detecció inicial i evitar-ne l'expansió”, explica la regidora de Salut, Sònia Sada.

En total, s'han executat actuacions al clavegueram d'onze barris de la ciutat: Centre, La Creu Alta, Ca n’Oriac, Can Deu, Can Llong, La Concòrdia, Els Merinals, Can Feu, Gràcia, Torre-romeu i el Poblenou. A part de les actuacions per denúncia, també es fan actuacions sistemàtiques quatre vegades l’any, de manera que es tracta tot el clavegueram de la ciutat. Enguany, la tercera intervenció s’iniciarà la setmana vinent i s’allargarà fins al 31 d’agost i la darrera està programada pel mes de novembre.

Com comunicar a l'Ajuntament la presència de paneroles?

D'altra banda, per comunicar a l’Ajuntament la presència de paneroles, així com qualsevol altra possible plaga, es pot fer a través de la seu electrònica: https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=26. A més, també es pot fer la petició de manera presencial a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana. A més, des del consistori asseguren que és especialment útil que a la instància s’hi adjunti la data i el punt exacte on s’ha detectat la plaga i incorporar fotografies o vídeos per identificar ràpidament l’espècie.

Un cop l’Ajuntament rep la denúncia, avisa l’empresa de control de plagues i en un màxim de 48 hores actua en el lloc indicat. Si no hi ha presència de paneroles, es posa un esquer i, finalment, quan es confirma la seva presència, s’aplica el tractament.

