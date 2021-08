Endesa reobre l'oficina de Sabadell després de fer-hi reformes

La companyia elèctrica Endesa ha reobert aquesta setmana la seva oficina comercial de Sabadell (C/ Sallarès i Pla, 6). El local ha estat tancat en les darreres setmanes mentre s'hi han fet obres de reforma per millorar l'atenció als clients i adaptar la seu a les necessitats que obliga el coronavirus, com tenir mampares aïllants, gels hidroalcohòlics i control de flux de clients, entre altres mesures.

Amb aquesta intervenció l'oficina sabadellenca ha incorporat el nou model d'atenció al client de l'empresa, reformant el terra, s'ha pintat el local i s'ha instal·lat nou mobiliari amb la nova imatge corporativa d'Endesa. L'oficina compta amb una zona de wifi gratuït i d'un eService, una pantalla que permet fer consultes i operacions sense necessitat d'un gestor.

Com a novetat, ara l'oficina també compta amb el sistema de cita prèvia i de videocita prèvia, que es recomana utilitzar per evitar aglomeracions. Es pot reservar dia i hora a la web d'Endesa Energia o bé a Energia XXI en funció de si es té contractat el mercat lliure o regulat, respectivament (https://citaprevia.endesa.es/citaprevia o https://citaprevia.energiaxxi.com/citaprevia), així com mitjançant les app “Endesa Clientes” o “Energía XXI”.

Des d'aquesta oficina es pot dur a terme qualsevol tràmit relacionat amb la companyia. S'hi atenen sol·licituds d'informació i es gestionen diversos aspectes relacionats amb el subministrament elèctric, com per exemple mesures d'estalvi, informació sobre les factures, ajornaments i fraccionaments, modificacions contractuals i manteniment, entre altres. També és un punt d'atenció per resoldre les consultes que hi puguin haver sobre el Bo Social elèctric, un descompte fixat pel govern d'Espanya que vol protegir les llars vulnerables.

A part d'aquesta oficina, des del passat mes de juny Endesa en té una altra a Sabadell, ubicada a la ronda de Zamenhof, 100.

