Creativitat per a la FM

Els pitjors auguris s’han complert i l’Ajuntament ha decidit no arriscar-se a celebrar una Festa Major tradicional (de conseqüències imprevisibles). Si bé és una idea sensata i respon a criteris sanitaris, també caldrà analitzar quin tipus de festa híbrida proposa l’Ajuntament. Amb la informació disponible, no queda ben bé clar quines activitats es mantenen i en quines condicions.

D’altra banda, gairebé tota la població sabadellenca sap que el curs arrenca la primera setmana de setembre amb la Festa Major. Se celebri oficialment o sigui suspesa, moltes colles d’amics aprofitaran per fer trobades. I és que, com ja va passar per Sant Jordi, Sant Joan o Nadal, que l’administració no organitzi activitats no significa que la població deixi de celebrar-ne. Cal afegir que –si no hi ha sorpreses– ja no caldrà complir el toc de queda nocturn.

Sembla aviat, doncs, per vaticinar com es trobarà Sabadell el 7 de setembre i quines conseqüències tindrà en el risc de rebrot. El que sí que sabem és que l’audàcia i la creativitat seran clau per dissenyar actes de format reduïts, que permetin gaudir de certa festa sense que impliqui risc.

