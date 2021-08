La Policia Municipal incrementarà la vigilància amb la fi del toc de queda

La Policia Municipal de Sabadell ha posat en marxa un dispositiu d’actuació per garantir la seguretat a la via pública amb motiu de la fi del toc de queda. Incrementarà els seus efectius i es reforçarà la vigilància a diversos punts de la ciutat. El dispositiu pretén evitar qualsevol episodi d'incivisme, concentracions de més de deu persones en espais públics, així com garantir el compliment de totes les mesures que continuen vigents per a la reducció de contagis.

Així mateix, des de l'Ajuntament es fa una crida a la responsabilitat per tal minimitzar el risc de propagació de la Covid-19. L'alcalde accidental i tinent d'alcaldessa de Seguretat Ciutadana i Civisme, Jesús Rodríguez, ha alertat que aviat tindrà lloc el retorn de vacances de molts ciutadans i això pot derivar en un increment de casos positius.

D’altra banda, per garantir la cobertura real de les necessitats a la ciutat, Jesús Rodríguez ha assenyalat que l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat que solucioni "el dèficit" de Mossos d’Esquadra. "Des del primer desplegament del cos no es compleixen les ràtios pactades i, amb això, les policies municipals hem de fer front a competències que no ens corresponen”, ha afegit.

La Generalitat recorre la decisió del TSJC

Tot i que el TSJC va dictaminar que a Sabadell no hi hagués confinament nocturn, el govern de la Generalitat vol que la ciutat el recuperi. L'executiu demana ara de nou al TSJC que permeti aplicar el toc de queda en municipis de més de 20.000 habitants amb una incidència acumulada del coronavirus superior a 125 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i a Sabadell aquesta xifra és de 141,08. La mesura entraria en vigor el mateix moment en què l'aprovi el TSJC, que decidirà dilluns.

