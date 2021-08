El teu defensor: El nas trencat per un entrebanc

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Montse Alimón rep un fort cop després de caure al carrer de Batllevell i denuncia el mal estat de la vorera.

La situació l’ha indignat i preveu denunciar l’Ajuntament de Sabadell

Quan aquest passat dimarts la sabadellenca Montse Alimón acompanyava els seus fills a renovar el passaport va caure de cara a terra pel mal estat de la vorera, va patir una fissura al nas i va patir altres ferides, com una forta contusió en un ull i rascades als genolls. La situació l’ha indignat i preveu denunciar l’Ajuntament de Sabadell als Mossos d’Esquadra per aquest dany. El problema, lamenta, és que no és un cas puntual, sinó que a tota la ciutat “hi ha moltes voreres que estan malament, moltes”. El problema en aquest cas era una rajola aixecada que la va fer entrebancar.

L’accident va passar a l’altura del carrer de Batllevell, 103 (Gran Via), a pocs metres de l’edifici de la Policia Nacional. Els seus fills l’esperaven en un banc i en apropar-s’hi va caure. “Va ser una patacada forta, m’he fet mal”, remarca. En el moment de caure se li va acostar una infermera que passava per allà i li va fer una primera cura amb gases estèrils i li va donar una ampolla d’aigua, “però no sé com es diu i li estic molt agraïda”, afegeix Alimón.

Després del cop, la mare va acompanyar els fills a tramitar el passaport i després se’n va anar a casa a descansar, però ahir divendres, ja cansada del dolor, va optar per anar al CUAP de Sant Fèlix perquè li miressin les ferides. L’informe és clar respecte a les seves contusions.

L’Ajuntament reconeix el mal estat de diferents voreres i recorda que contínuament fa accions per reparar-les

L’Ajuntament de Sabadell ha contactat amb la sabadellenca després que presentés una queixa als serveis municipals i estudiarà el cas. Des del consistori es reconeix el mal estat de ferms i voreres de tota la ciutat i remarca que hi ha un pla actiu per arreglar-los progressivament.

El mes de juny hi havia més de 200 actuacions previstes per refer ferms i voreres, algunes de puntuals, per exemple als carrers de Josep Comas o al passeig d’Espronceda, i d’altres de més magnitud com la que s’ha fet a la ronda de Santa Maria per valor de 700.000 euros. A la zona del Centre aquests dies s’ha treballat i se segueix fent en carrers que tenen prioritat de vianants com Sant Quirze, Advocat Cirera, Joan Maragall, d’En Font, Escola Industrial, Gràcia i la plaça de les Marquilles, entre d’altres.

