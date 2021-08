Quan Lacambra va cantar Lorca

El 18 d’agost del 1936, el més cèlebre poeta que ha donat Andalusia va ser afusellat.

No han estat poques les veus que l’han recordat aquesta setmana, tot coincidint amb el 85è aniversari d’aquell vespre. Malgrat que no consti cap visita de Lorca a Sabadell, com recentment destacava l’autor lleidatà Salvador Giné al seu assaig, la connexió amb la ciutat marca una gran fita. I és que la soprano Mirna Lacambra va estrenar a escala mundial la versió operística de Yerma, l’any 1971. Una altra efemèride rodona: ara en fa exactament 50 anys.

“La música és d’Heitor Villa-Lobos, que es va emocionar quan llegia Yerma i la va compondre directament del text original, sense adaptar-ho a cap llibret ni res”, rememora Lacambra.

Situem-nos al teatre Santa Fe. Nou Mèxic. Un vespre d’estiu al sud dels Estats Units. Els muntadors havien visitat Andalusia per emparar-se de l’estètica i idiosincràsia d’aquella terra i plasmar-ho en l’escenografia i el conjunt de la funció. La crítica de l’endemà al The New York Times deia: “Mirna Lacambra es va fer mereixedora amb escreix de la gran ovació que va fer venir llàgrimes als seus ulls”. I el text afegia: “Durant quasi tota l’obra en escena, va saber combinar un segur domini vocal amb una intensa projecció dramàtica, sense exagerar mai el moment emocional i conservant sempre vívida la descripció del personatge”.

Estrena mundial

“Vam fer l’estrena mundial en aquell festival. I, malauradament, després no s’ha representat mai a Europa, per culpa d’una baralla amb els drets d’autor”, explica Lacambra, ànima de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS).

Just en aquells moments en què Lacambra estrenava Yerma en òpera, Núria Gispert interpretava l’obra teatral a Barcelona. Però la versió cantada mai s’ha vist en aquesta banda de l’Atlàntic. Hi va haver intents. Joan Miró fins i tot va esbossar el cartell de la representació. Però no hi va haver acord. “Fa uns anys, Joan Matabosch va intentar representar-la, però no hi va haver manera”, afegeix Lacambra, sobre l’actual director artístic del Teatro Real de Madrid i antic director del Liceu.

Ni es representa, ni es troben les despulles de Lorca, enterrades en una cuneta un vespre de juliol fa 85 anys.

