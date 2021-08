La Festa Major de Bellaterra no tindrà àpats multitudinaris a la fresca

La Festa Major de Bellaterra –que se celebrarà del 3 al 5 de setembre– no tindrà algunes de les seves activitats multitudinàries. Entre elles hi ha el Sopar de la festa gran, previst per al dissabte 4 de setembre, i el Concurs de Paelles i Fideuada, que estava projectat per al diumenge 5 a la plaça del Pi. Aquest últim, però, tirarà endavant, com l’any passat, de forma on-line. A més, els restaurants de la plaça serviran sopar a les seves terrasses.

Sense Holy Fest

La festa gran del barri de Cerdanyola del Vallès tampoc tindrà bicicletada, Holy Fest i les activitats de nit hauran de concloure a les 00.30 h per normativa del Procicat. Tot i aquestes absències obligades, la Festa Major manté el gruix de les seves activitats: el pregó, concerts, tertúlies, teatre, activitats infantils i esportives –com ara el torneig de pàdel–, inflables, titelles i la tradicional baixada de carros. Enguany, a més, s’afegeixen els tornejos de Futbol 7 a les instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sempre que el Govern no canviï les restriccions.

La normativa actual de Protecció Civil ha restringit certes activitats i n’ha acceptat d’altres, a canvi de complir algunes condicions com la distància de seguretat o el control d’aforament. Dit això, des de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) asseguren que el programa d’activitats arribarà a les bústies de les cases ben aviat.

